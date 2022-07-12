安倍晉三出殯｜靈車抵達殯儀館　安倍昭惠手捧牌位伴夫走最後一程

日本前首相安倍晉三遇刺身亡後，葬禮7月12日中午在東京港區的增上寺舉行，靈車在當地下午2時38分左右駛離增上寺，途經首相官邸、國會等地，再抵達位於品川區的殯儀館。與安倍晉三結婚35年的夫人安倍昭惠坐在靈車前座，手捧牌位伴夫走最後一程。



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火化後將葬家鄉墓園

在7月12日的葬禮儀式之後，運送安倍靈柩的靈車之後駛離增上寺，駛經首相官邸、國會議事堂、自民黨總部前，抵達位於品川區的殯儀館，遺體將送往火化。

安倍晉三的骨灰未來將葬於山口縣的安倍家族墓園，葬在他父親、前外相安倍晉太郎的身邊。

安倍晉三逝世：2022年7月12日，大批日本民眾到增上寺獻花及祈禱（AP）

安倍晉三的守靈儀式已在11日晚上舉行，安倍晉三的親人、國會議員、外國代表及經濟界人士共有2500人到場弔唁，包括首相岸田文雄、正在訪問日本的美國財長耶倫、及各國駐日本領事等政要和公眾人士，日皇德仁和皇后雅子亦派代表上香致意。

12日的喪禮未有對外開放，僅限親友參與，首相岸田文雄及自民黨內相關人士會列席參加。對外開放的追思會將在日後於東京及其家鄉的山口縣舉行。

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