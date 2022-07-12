記者手記︱為安倍晉三下半旗　台日情感背後的政治現實

7月11日一個台灣盛夏時節的溽暑之日，《香港01》記者走在台北街頭，頗能感受到異於平常的氛圍。身邊經過的政府機關或公立學校，都降下了半旗；快走到位於台北市慶城街的日本台灣交流協會台北事務所前，路旁隨處可見民眾手捧白花前往排隊弔問，臨時豎立起的追思留言牆，也被絡繹不絕的民眾寫得密密麻麻。這一切的對象，都是為了向遇襲身亡的日本前首相安倍晉三表達哀思。



同日上午，蔡英文已赴日本台灣交流協會悼念安倍晉三，在留言板寫下「台灣永遠的好朋友，感謝您對台日友誼及世界民主、自由、人權、和平的貢獻」，並期許「大家一起努力讓更多台日合作開花結果」。下午，在野的國民黨主席朱立倫亦率隊前往致意，他說安倍前首相和他的父祖輩一直都是國民黨的好朋友，「我自然要來代表國民黨，向安倍前首相表達最誠懇的謝意，最真切的追思」。

為安倍下半旗 哀思壓過爭議

事實上，這些氣氛在7月8日安倍晉三傳出遇襲消息後，一直瀰漫在台灣上空。台灣幾個主要政黨的媒體聯絡群組裏，各種為安倍「集氣加油」、譴責暴力的聲明此起彼落，不久之後則是緬懷與哀思的聲明。當夜，台北101大樓亮燈「敬悼安倍首相」；位於高雄的中鋼總部，也以雷射光打上「敬悼安倍首相 台灣永遠摯友」。

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7月9日，台灣總統府發言人宣佈，依照台灣《國旗下半旗實施辦法》，蔡英文決定各級政府機關（構）、公立學校於7月11日下半旗一日，以感念日本安倍晉三前首相畢生對台灣的卓著貢獻。爭議隨之而來，律師葉慶元質疑，「你要媚日是你的決定，請不要違法！」另一派則主張，受「國民黨民族主義」教育的「仇日」心態已經「不合時宜」，可以休矣。

回顧近半世紀台灣「降半旗」史，除了正副總統逝世、紀念特殊事件、天災或人為災害之外，僅有2005年4月由於教宗若望保祿二世（St. Pope John Paul II）離世，而以降半旗形式向這位「世界特殊貢獻者」致敬。於今，蔡英文政府究竟是以台灣《國旗下半旗實施辦法》第四條第一項所稱「對國家有特殊勳勞或偉大貢獻者」，還是「對世界和平或人類進步有偉大貢獻者」，決定為安倍晉三下半旗，尚不得而知。唯一可以確知的是，「台日友好」的情感連結，已經讓這些爭議一夕煙消雲散。

上綱到意識形態的日本情懷

台灣政治人物和部分民眾表現出來宛若與日本同脈動的哀傷，恰與中國大陸輿論場形成了強烈的對比。然而，台灣社會對於安倍之死的悲戚情緒，倘若透析其背後的情感政治脈絡，其實一點都不令人感到意外。

首先，就歷史層面而言，台灣歷經50餘年的日本殖民統治，儘管民族差別待遇始終存在於日據台灣，但日本殖民統治當局為了戰爭動員，有意識地推動同化與後期的皇民化運動，使得台日之間產生了複雜的情感結構。

就算台灣在1945年光復，但很快地又與日本被編入進反共第一島鏈成員。戰後台灣在內戰與冷戰雙重架構下，國民黨政府不得不仰賴美國與日本的援助。尤其是1965年美國停止對台經濟援助之後，當時日本佐藤榮作內閣隨即提供台灣1.5億美元貸款；更遑論1949年以後日本組織了名為「白團」的軍事顧問團，協助蔣介石政府落實反共衛台。

這種以反共主義為根基的日本情結，在李登輝執政時期又透過教育體系的助長，深刻形塑了台灣不同世代的思想認同。已故的台灣社會科學研究會會長曾健民，曾在《台灣「日本情結」的歷史諸相》一文解析，李登輝時期已經將台灣的「日本情懷」超出「情懷」的層次，進一步擴大和上綱到了「意識形態」的層次。

安倍成功塑造「愛台」人設

其次，就安倍晉三這位日本憲政史上在位時間最長的首相而言，他又很懂得如何巧妙地運用前述台灣的「日本意識形態」。2016年1月16日蔡英文在總統大選勝出，安倍立刻表態「台灣是日本的老朋友」。蔡英文就任前，安倍胞弟岸信夫即率領日本自民黨議員代表團訪台，與候任總統蔡英文會面交流。

同年6月3日，安倍母親、有日本「政壇教母」之稱的安倍洋子，赴台北參加日本NHK交響樂團演出，比鄰而坐的就是蔡英文。說明了蔡英文與安倍家族的深厚交情，也透露了台日關係「親上加親」。

更別說廣受台灣人津津樂道的，2018年花蓮大地震，安倍晉三不僅展示出親筆書寫的「台灣加油」，還給蔡英文寫信，稱其為「蔡英文總統閣下」，令主流親綠媒體歡呼「等於承認台灣是個國家」；而首相官邸Facebook還發布了安倍配音的短片：「親愛的台灣朋友們，日本此時此刻與你們同在。」當年那一場震災，民進黨政府以人道救援名義讓日本救援隊進入災區，同時婉拒了中國大陸的協助意願，更能看得出來兩岸關係與台日關係在台灣政治層峰裏的「差序格局」。

安倍首相第二任期辭職之後，不僅上陣代言被中國大陸封殺的台灣菠蘿，更在台海風急浪高之際，在不同場合屢次鼓吹「台灣有事就是日本有事，就是日美同盟有事」。儘管已無首相身份，但安倍成功塑造了「愛台」與「挺台」形象，且「入島入户入腦入心」，無怪乎蔡英文早在2017年就做出了論斷：「『台日友好』這四個字，現在大家都已能琅琅上口」。

立場與臉孔多變的安倍晉三

再者，以安倍晉三個人為紐帶的「台日友好」關係，台媒無不以「史上最友台日本首相」稱之。可是如此以宣傳為導向的「情感牌」，其內核的紮實程度，恐怕還是要放進國際政治現實來檢視。

台灣社會可能都忘了，安倍在2006年首任首相期間，給外界帶來的是「親中」印象。他在上任之初，積極改善小泉時代因參拜靖國神社而劍拔弩張的中日關係，安排「破冰之旅」訪問中國。台灣日本研究專家、台灣大學政治學系名譽教授許介鱗認為，當時安倍企圖扭轉日本充當美國應聲蟲的形象，開啟對美國的「自立外交」。

國務院總理李克強2018年10月26日在人民大會堂東門外廣場為安倍晉三舉行歡迎儀式。（新華社）

2012年安倍二任首相，對中國的態度卻換了一副臉孔，卸下親善面具，轉為怒目相視。安倍藉着釣魚島「國有化」爭議順水推舟，積極搭上美國奧巴馬（Barack Obama）政府的「重返亞太」戰略便車，中日關係再度惡化。

然而，2017年美國特朗普（Donald Trump）上台後，安倍又一次改弦易轍。其「中國轉向」最為經典的案例，當屬2018年李克強出訪日本，三天時間安倍晉三形影不離。李克強參與第三屆中日省長知事論壇開幕式、參訪豐田汽車北海道廠區與北海道惠庭市現代生態農場，安倍全程陪同。

令人印象深刻的一幕，莫過於李克強準備從札幌新千歲機場搭乘專機返回中國，安倍晉三甚至親自赴機場送行，一路送到登機舷梯口。此舉在日本國內跌破眾人眼鏡，如同日本媒體所稱：「安倍首相最後把外國首腦送到舷梯口告別，從未有過」。也是在這一次的訪問中，安倍向李克強保證「僅與台灣保持民間往來」，從而完成了一次「變身」。

蔡英文3月22日與日本前首相安倍晉三，針對台灣加入CPTPP、烏克蘭情勢與區域局勢等議題，進行視頻對談。安倍晉三說，他曾在台灣智庫舉辦的研討會上指出，「台灣有事」等同「日本有事」，以及「日美同盟有事」。（台總統府提供）

「台日友好」背後劍指兩岸

如今台灣社會所熟悉的「那一位」安倍，其實是他2020年稱病辭職離任之後的面容。這個時間點，已是中美博弈方酣之際，拜登（Joe Biden）挾着帝國餘暉，在亞洲和歐洲分別重整旗鼓，挽救被特朗普四分五裂的盟友隊伍。此時的安倍，在日本政壇肩負起來拉攏台灣的角色，持着「台灣牌」這張識別證，登上拜登版「印太戰略」的遏華戰車。可以看到，這樣一位「多變」的安倍，周旋在美國、中國大陸和台灣之間，其挪移腳步的唯一判準，當屬國際政治現實的風向，他所展現出來的「愛台灣」，也是此現實策略的一步棋。

而看似不在乎安倍「見風轉舵」，對其心心念念的台灣呢？或許更多的也是一種移情作用，將中國大陸崛起之後，台灣的失落、抑鬱與不如意，轉移到了前殖民統治者的政治人物身上，從中尋找心理與安全上的慰藉，也尋找着合理化「親美抗中」路線的影子，從而為自己脱鈎大陸之路吹哨壯膽。

台灣副總統賴清德以「私人行程」名義飛赴日本弔唁安倍晉三，在台灣媒體和輿論界被宣傳為「50年來最高層級赴日政府官員」、「台日關係重大突破」。其言下之意，不也是在劍指處於對抗緊張關係的兩岸關係嗎？

台灣社會哀悼「友人」安倍離世的傷感，不應該被政治人物轉化為投機取巧和政治表演的動力。情感本身就是流轉多變的，等到哀悼安倍晉三的眼淚擦乾之後，兩岸和地緣政治的現實依舊擺在台灣眼前，不會隨着「台日友好」這層朦朧紗布而消失不見。