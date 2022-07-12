英國保守黨黨魁選舉開跑　今天內須爭取20名國日會議員支持入閘

英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣布辭職後，保守黨領袖選舉隨即舉行，距離報名參選最後數小時，各人均需爭取最少20名國會議員的支持，才能成功入閘。16萬的保守黨員將會投票，9月5日選出黨代表，成為首相。



截至7月12日的早上，保守黨共有11人宣布有意競逐黨魁。其中財相辛偉誠（Rishi Sunak），貿易政策國務部長莫佩琳（Penny Mordaunt），下議院外交事務委員會主席董勤達（Thomas Tugendhat）已超過提名門檻。

首輪投票將在7月13日開始，候選人需要獲得30人的支持，才可繼續進入下一輪。而在多輪投票後，會一直篩選剩餘兩名候選人，並舉行全黨員的投票，選出最後的勝利者。

圖為7月9日，前財相辛偉誠正離開他在倫敦的家。他已宣布競逐下任保守黨黨魁，是其中一名大熱人選。（Getty）

英國廣播公司（BBC）報道，預料最後在7月21日會有最終結果，得知兩名最後的候選人是誰。最終投票預定在9月前或初舉行，並在9月5日宣布勝出者。

辛偉誠及董勤達已開始了他們的競選活動，辛偉誠承諾會在成功控制通脹後，將會實施減稅。他表示減稅只會是「何時」的問題，而非「減不減」的問題。董勤達亦表示將會扭轉國民保險一直上升趨勢，並削減燃油稅，提供措施刺激經濟等。

對比2019年，當時第一輪選舉中候選人只要獲得8名支持者即可，這次的門檻大幅太高。負責訂立選舉規則的1922委員會表示，目的是為了篩選讓「認真參選的人」參與競選。

約翰遜拒絕評論他將支持誰接任，反對黨工黨則批評保守黨參選人的承諾有如「幻想經濟學的軍備競賽」，批評無限減稅不切實際。