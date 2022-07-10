賈偉德、侯俊偉、卓慧思競逐英國保守黨黨魁　辛偉誠成大熱門

英國保守黨黨魁選舉再有重量級人馬加入競逐。繼財相查學禮（Nadhim Zahawi）、外相卓慧思（Liz Truss）與運輸大臣夏博思（Grant Shapps）後，2名前衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）和侯俊偉（Jeremy Hunt）亦加入戰團。



賈偉德和侯俊偉在《星期日電訊報》公佈參選消息，二人都主張減稅，但賈偉德傾向放棄上調國家保險，侯俊偉則揚言要協助企業。

較早前，查學禮、夏博思和卓慧思亦已宣布參選。查學禮承諾穩定經濟和把握英國脫歐後成為自由國家的機會。夏博思則表示，若當選黨魁，他會在100天內制定一份緊急預算，為最弱勢的社群減稅，並為能源消耗水平高的企業提供支持。

英國前財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）、檢察總長柏斐文（Suella Braverman）和下議院外交事務委員會主席董勤達（Thomas Tugendhat）等人已宣布角逐保守黨黨魁。另一焦點人物內政大臣彭黛玲（Priti Patel）則未表態。

不過，早前的大熱門防相華禮仕（Ben Wallace）則表態不會競選，扭轉了選舉形勢。博彩公司賠率顯示，辛偉誠跑出的機會達三成，為現在大熱門，遠遠拋離排第二、機率只有不足15%的莫佩琳（Penny Mordaunt）。