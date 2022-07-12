奧運長跑金牌選手法拉：9歲遭帶到英國　被迫當童工

英國長跑好手法拉（Mo Farah）在田徑場上為國家立下不少汗馬功勞，包括贏得四面奧運金牌及六面世界田徑錦標賽冠軍獎牌，不過他最近在一個節目中披露童年身世，稱被非法帶到英國，並被迫當童工多年。



英國廣播公司（BBC）7月12日播放法拉的訪問，他表示自己的真正名字是卡欣（Hussein Abdi Kahin），他在4歲時父親死於索馬里內亂，自己在8或9歲時遭帶到鄰國吉布提（Djibouti），與當地一個家庭生活。

法拉稱，他抵達吉布提不久，就被一名不認識的女子帶到英國，稱與歐洲的親戚居住，並在上飛機前，將一本貼有他的照片、名字是法拉的旅遊證件交給他。兩人到達倫敦一處寓所後，該名女子撕掉寫有他親人聯絡資料，法拉才恍然大悟，自己已經遇到麻煩。

他提到自己為了糊口，被迫為該家庭做家務和照顧兒童，而且被警告如果想再見家人，就不要出聲。而在英國當童工的初期，法拉被禁上學，直到他在大約12歲左右才以索馬里難民身份到一間社區學院就讀。

法拉（Mo Farah）為英國在田徑場上征戰多年，贏得多面奧運及世界錦標賽金牌，圖為他在2020年9月4日於鑽石田徑聯賽比利時布魯塞爾站慶祝勝出男子一公里跑賽事。（Getty Images）

法拉的前班主任向BBC表示，對方上學時時不修邊幅，而且沒有人照顧的樣子，再加長不諳英語，令他顯得孤立。不過他在體育的表現就非常優秀，指透過跑步暫時逃避生活，最終更向他的體育老師沃特金森（Alan Watkinson）透露自己的過去。

沃特金森向社會福利部門報告事件，當局隨即協助法拉到另一個索馬里家庭寄養，生活總算開始改善，並在2000年獲得英國國籍。有律師指出，法拉技術上是屬於透過詐騙或誤導方式取得國籍，但考慮到他年幼時被迫當童工及向當局講出一切，令內政部取消他國籍的機會不大。

法拉稱，希望透過講出自己的身世，改變外界對販運人口及奴隸問題的觀念。