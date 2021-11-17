130名阿富汗女性以為嫁富豪　墮騙局變奴隸　塔利班：已逮捕犯人

阿富汗政府塔利班在昨日（16日）表示，他們破獲一樁大規模的人口販賣案件，約有130名阿富汗女性被不法份子哄騙，謊稱要介紹她們嫁給富豪，但實則是騙去當奴隸，目前塔利班已經將該名男子給逮捕，但在窮困的社會背景之下，類似犯罪行為依然在阿富汗境內層出不窮。



自從塔利班重掌阿富汗後，當地女性的處境已經夠讓人憂心忡忡了，但現在大多數人面臨更急迫的問題。

由於長期乾旱和經濟瀕臨崩潰，聯合國估計阿富汗有高達97%的人口陷入貧窮境地，甚至無家可歸，糧食不足的問題越發嚴峻，在飢寒交迫之下還出現父母賣「幼女」以求一頓溫飽的事情，讓外界看得非常痛心。

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在生活快過不下去的情況下，當地竟然還出現不法人士利用這層心理，藉機誘騙婦女。法新社報道，一名阿富汗男鎖定想脫離窮困生活的女子，謊稱介紹富豪給她們認識，但須跟着一起移動到別州，而實際上這是一場奴隸買賣，手段令人髮指。

塔利班朱茲詹省的警局高層對外表示，該男已經靠誘騙方式成功販賣130人，警方在15日夜裡將他逮捕。

阿富汗正面臨愈見嚴重的人道危機，圖為多名婦女2021年11月3日在喀布爾輪候收取世糧署的現金援助。此為示意圖，與新聞中的被騙婦女無關（AP）

阿富汗雖然在過去就常有犯罪、貪污等問題，但在塔利班接管後，民眾面臨繼續擴大的貧困危機，根據聯合國糧食及農業組織和世界糧食計劃署的最新分析，顯示阿富汗有2280萬人將面臨嚴重糧食不足，跟着導致國內犯罪也頻繁出現，現在塔利班統治體制的正當性正備受考驗。

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