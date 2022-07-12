英國政壇︱傳在野工黨即將對約翰遜發動不信任投票　13日或表決

多間英媒報道，英國在野工黨7月12日擬發起針對首相約翰遜（Boris Johnson）的不信任投票，要求他現在下台而不是等到9月，工黨預計7月13日舉行表決，報道指投票通過的機會不高。



約翰遜7月7日已宣布辭去保守黨黨魁一職，將留任首相至選出新黨魁，意味會留任至9月。

工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）對此表達不滿，批評約翰遜不能這樣「堅持」下去數個月，報道指，他希望迫使保守黨議員自行表態是否對約翰遜有信心。

如果不信任投票通過的話，將觸發英國舉行大選。英媒指，預計投票不會獲得通過，因保守黨議員不太可能支持任何會引發大選的投票。

圖為7月9日，前財相辛偉誠正離開他在倫敦的家。他已宣布競逐下任保守黨黨魁，是其中一名大熱人選。（Getty）

保守黨選黨魁

截至7月12日的早上，保守黨內共有11人宣布有意競逐黨魁。其中前財相辛偉誠（Rishi Sunak）、貿易政策國務部長莫佩琳（Penny Mordaunt）、下議院外交事務委員會主席董勤達（Thomas Tugendhat）被指已跨過提名門檻。

首輪投票將在7月13日開始，候選人需要獲得30人的支持，才可繼續進入下一輪。而在多輪投票後，會一直篩選剩餘兩名候選人，並舉行全黨員的投票，選出最後的勝利者。