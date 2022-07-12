安倍晉三出殯　麻生太郎嘆：本該由你來為我致悼詞

日本前首相安倍晉三遇刺身亡後，葬禮7月12日中午在東京增上寺舉行，據日媒報道，安倍晉三的同黨盟友、自民黨副總裁麻生太郎負責發表悼詞，他在儀式上談到與安倍晉三過去一起打高爾夫球、一起喝酒，他稱「本該由你來為我致悼詞，真令人難受。」



81歲的麻生太郎較安倍晉三年長14歲，在安倍晉三政府2012年至2020年時期，麻生太郎擔任副首相與財相。

安倍晉三出殯：2019年10月4日，麻生太郎（右）、安倍晉三（左）一同在國會出席會議（Getty）

麻生太郎發表悼詞時讚揚安倍晉三無論在什麼情況都優先考慮國家利益，在外交上提高了日本在國際社會的存在感，他認為在各國現在都需要「指南針」的時候，失去安倍晉三是日本巨大損失。

他又談到自己過去與安倍晉三一起打高爾夫球、一起喝酒與開玩笑，有很多愉快回憶，他傷感稱「老實說，本該由你來為我致悼詞，真令人難受。」麻生太郎並指「我很快也會去『那裏』，期待能比以前更開心地一邊交談，一邊開玩笑。」

安倍晉三的妻子、遺孀安倍昭惠在致謝詞中回應稱「相信我的丈夫會很高興，因為他真的很欽佩麻生老師。」

日本多名政界人士均有出席安倍晉三的葬禮，包括首相岸田文雄、自民黨幹事長茂木敏充、自民黨前幹事長石破茂等。安倍晉三的胞弟、防衛大臣岸信夫在網上社交平台分享與兩兄弟的合照，並稱希望安倍晉三安息。

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火化後將葬家鄉墓園

在7月12日的葬禮儀式之後，運送安倍靈柩的靈車駛離增上寺，駛經首相官邸、國會議事堂、自民黨總部前，抵達位於品川區的殯儀館，遺體將送往火化。大批民眾在街頭夾道送別安倍晉三。

安倍晉三的骨灰未來將葬於山口縣的安倍家族墓園，葬在他父親、前外相安倍晉太郎的身邊。

安倍晉三逝世：2022年7月12日，大批日本民眾到增上寺獻花及祈禱（AP）

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