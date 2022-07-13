英國首相競賽首日結束　啦啦隊坦克兼黑魔法　誰能最後脫穎而出？

英國首相競賽開幕，能跨越7月12日首個門檻的參選人共有8人。第一天的比賽過程是倉促的，人們爭先恐後取得20人支持的入閘門檻，但成功入閘後，真正的戰鬥才正式開始。接下來數天他們將持續互相撕殺，直到最後兩人。



在7月12日所有參選人有24小時的時間，爭取20名保守黨國會議員的支持，方可入閘參加競選。一些早有準備爭取支持的人輕鬆過關，但有些則要四出拜票才儲齊足夠票數，有3人出局或自行退選，包括衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）。

賈偉德是首位宣告辭職，引起這次倒閣行動的發起人，卻在宣告競逐首相後在入閘前就敗陣。

圖為7月12日，辛偉誠舉行勢師大會。辛偉誠目前取得最多議員支持。（AP）

在12日早上，恆例的內閣會議結束後，多個閣員乘坐車輛，前往威斯敏斯特的 QE II會議中心。在那裏辛偉誠（Rishi Sunak）召開了誓師大會，發表講話。藍韜文（Dominic Raab）後亦在台上表明支持辛偉誠，台下有人穿上海軍服的人舉着「重新統一國家」的標語，包括一名據稱感動得淚流滿臉的年輕女助手。

與此同時，在電視廣播公司威斯敏斯特工作室附近，外交委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）亦開始了他的競選活動。有人會說笑有軍旅生涯經驗，官至中校的董勤達會否仿傚約翰遜（Boris Johnson），拿坦克（約翰遜當時用推土機）撞碎「完成脫歐」或甚麼的磚牆。

不過董勤達在完成了演說後，僅回答了兩個問題就怱怱離開。他的支持者卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）、祈達文（Damian Green）等人在台下繼續招呼出席參加的議員，向他們遞給提名文件。

圖為7月12日，董勤達舉行的勢師大會，但他在演說後只答了兩個問題就離場。（AP）

他們沒有多少的時間，因為委員會的辦公室會在指定時間關門。所有人要在15分鐘的限時內，向1992委員會主席布雷迪（Graham Brady）出示印有20人簽名的提名名單。第一個率先交表的是董勤達，他在下午3時左右就走進了辦公室。

但總會有最後一刻才湊到足夠簽名的人，有柏斐文（Suella Braverman），英格蘭及威爾斯檢察總長的支持者，跑到議員貝克（Steve Baker）那，問柏斐文是否得到了足夠支持，貝克以點頭微笑回應着，簽署了對柏斐文的支持。據說柏斐文在中午時還在惆悵湊不夠簽名。

至於另一名參選人奇什蒂（Rehman Chishti）則四出拜票得不到回應。一名保守黨對此嗤之以鼻：「既然自知在黨內沒多少朋友，又何必要犯賤證明自己呢？」結果奇什蒂以0個簽名被踢出局，賈維德也在限時前約20分鐘前宣告退出。

最後共有8人成功入閘，除了辛偉誠、董勤達及柏斐文外，還有外相卓慧思（Liz Truss）、前外相侯俊偉（Jeremy Hunt）、財相查學禮（Nadhim Zahawi）、貿易政策國務部長莫佩琳（Penny Mordaunt）和前任平等事務國務大臣巴德諾赫（Kemi Badenoch）。

圖為7月12日，卓慧思正前往首相府開會。她同樣是這次競選中的熱門人選之一。（Getty）

但這僅是入閘競賽，在第二輪的競賽中，候選人必須獲得30名國會議員的支持，才能繼續進入下一輪。而這個門檻會隨複賽愈來愈高，直到篩選至餘下兩人為止。

現時以辛偉誠的得票最高，其次是莫佩琳和卓慧思。但據說戰鬥已在背地裏開始，有保守黨員公開投訴辛偉誠正在耍把戲，因他的團隊正背地裏遊說其他議員支持侯俊偉，讓他能繼續進入次輪投票，因辛偉誠有自信一定可擊倒侯俊偉。

卓慧思的支持者杜慧詩（Nadine Dorries）批評辛偉誠，形容他的做法這是某種「骯髒把戲／陷害／邪術黑魔法」（dirty tricks/a stitch up/dark arts）。戰鬥將會繼續。