斯里蘭卡｜示威者不願離開：拒絕聯合政府　防止拉賈帕克薩再來

斯里蘭卡動盪持續，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）預計會在7月13日辭職。示威者已佔領了總統府及總理官邸，他們拒絕離開，直至總統和總理正式辭職，並確保新政府不會再有拉賈帕克薩家族的人員存在為止。



示威自數個月前開始，至近日達到了頂峰，示威者成功闖入總統府及總理官邸，拉賈帕克薩已一度失蹤。英國廣播公司（BBC）報道指他已在12日出逃斯里蘭卡，前往馬爾代夫。他的兄弟亦已離開斯里蘭卡，據了解正前往美國。

圖為7月13日，斯里蘭卡總統府，示威者進入參觀了這個原不可能進入的地方。（AP）

拉賈帕克薩王朝無疑已經結束，但示威者仍佔領着官邸拒絕離開。他們要求包括拉賈帕克薩在內，所有內閣成員辭職，同時反對成立一個全黨派的政府。他們要求拉賈帕克薩所屬的斯里蘭卡人民前線黨（Sri Lanka Podujana）被逐出政府之外，避免拉賈帕克薩未來透過政黨遙控政府。

示威者在7月5日公布的行動綱領中，列出了六項關鍵訴求，包括要求總統與總理即時辭職，並由「人民鬥爭」（Janatha Aragalaya）成立的人民委員會，負責監督政治過渡。他們要求成立的是臨時政府，引導大選，而非一個全黨派政府。

儘管人民鬥爭並沒有確實的領導者，但斯里蘭卡大學聯合會（Inter University Student Union）及左翼人民解放陣線的社會主義青年聯盟，被指在這次的示威中發揮了主導作用。

社會主義青年聯盟表示，臨時政府應該在未來一年內進行必要的改革，並為控未來大選鋪平道路。

根據斯里蘭卡憲法，在總統和總理同時辭職後，國家領導人將由國會議長暫代。現時的國會議長阿貝瓦德納（Mahinda Yapa Abeywardena）被指是拉賈帕克薩的親戚，因此「肯定不會是示威者想要的」。

但示威者表示認為這並沒有辦法，因為憲法的要求是這樣，他們無意推翻憲法。因此他們呼籲在一年內進行改革，為人民制訂以人為本的憲法。