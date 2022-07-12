斯里蘭卡｜傳總統欲逃往阿聯酋但滯留機場　在野黨提名黨魁任總統

斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabhaya Rajapaksa）承諾辭職後，法媒7月12日引述來自官方的消息人士稱，拉賈帕克薩計劃逃往阿聯酋，但他與負責機場入境事務的職員出現意見分歧，導致他滯留機場。另據英媒報道，最大在野黨擬提名黨魁普雷馬達薩（Sajith Premadasa）擔任總統。



法媒12日稱，示威者9日闖入總統官邸，拉賈帕克薩在他們闖入前逃出官邸，並計劃前往阿聯酋杜拜（Dubai）。

報道稱，拉賈帕克薩身為總統，擁有豁免權、不會被拘捕，他或希望在辭職前逃往外國，以免辭職後於斯里蘭卡被捕。

內文提及，但拉賈帕克薩抵達機場時，負責機場入境事務的職員拒絕到貴賓室為他的護照蓋章，而拉賈帕克薩表示，他不會通過機場的公共設施來出境，以免遭到民眾報復。拉賈帕克薩夫婦因此錯過4個前往阿聯酋的航班，只能在機場附近的軍事基地留宿。

報道稱，拉賈帕克薩的弟弟、前財長巴西爾·拉賈帕克薩（Basil Rajapaksa）12日亦因類似的原因而錯過前往杜拜的航班。當時有旅客抗議巴西爾登上他們的航班，令巴西爾最終只能匆忙地離開機場。