美國CECC倡加強涉香港制裁措施　報告提及林定國等16人

美國國會暨行政當局中國委員會（CECC）7月12日發表報告批評指，自2019年6月以來，香港律政司已根據《港區國安法》以及與示威相關的指控，起訴最少2,944人，其中一些案件涉及侵犯人權。CECC稱確認15名與這些案件有關的香港刑事檢控專員，報告又提及香港律政司司長林定國，指其曾表示不擔心自己被制裁。報告建議美國實施額外制裁措施。



CECC為美國國會在2000年10月成立的委員會，其網站指是「研究和監督中國的人權狀況和法治發展」，並就此每年向國會和總統提交報告。

CECC在最新報告指，自2019年6月起，包括示威者、記者、民間社會工作者和反對派政治人物在內的廣泛香港人群在一些案件中被侵犯人權。

與案有關的刑事檢控專員

CECC報告稱確認6名與這些案件有關的香港刑事檢控專員，點名提及刑事檢控專員楊美琪（Maggie YANG Mei-kei）、署理副刑事檢控專員（特別職務）周天行（Anthony CHAU Tin-hang）、署理高級助理刑事檢控專員（特別職務）伍淑娟（Laura NG Shuk-kuen）、署理高級助理刑事檢控專員（特別職務）蕭啟業（William SIU Kai-yip）、署理助理刑事檢控專員（特別職務）羅天瑋（Andy LO Tin-wai）、署理助理刑事檢控專員（特別職務）張卓勤（Ivan CHEUNG Cheuk-kan）。

CECC又指注意到另有9名刑事檢控專員不是、或不能被確認為特別職責小組的成員，但他們也曾處理政治案件，參與程度不同。這些人士包括高級助理刑事檢控專員陳淑文（Alice CHAN Shook-man）、高級助理刑事檢控專員黎劍華（Derek LAI Kim-wah）等人。

林定國：圖為2022年7月13日，在香港政府一站通網站下載的照片，相中人是香港律政司司長林定國。（香港政府一站通網站照片）

指林定國不怕制裁

報告又提及香港律政司司長林定國（Paul LAM Ting-kwok）7月1日上任，指他曾表示不擔心自己會被制裁。內文稱據英媒報道，外界普遍預料林定國會與前律政司司長鄭若驊（Teresa Cheng）一樣，繼續監督律政司對反對派人士、社運人士和示威者的強硬起訴方式。

建議制裁

報告指香港政治犯人數不斷增加、以及律政司和刑事檢控專員在擴大任意拘留方面發揮的作用，認為此顯示美國和國際社會可能需採取行動，以應對香港法治和人權被侵蝕的情況。CECC稱，這些行動包括根據《香港自治法》（Hong Kong Autonomy Act）和《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）的授權，實施額外的制裁措施。