美駐港澳總領事演說談《國安法》和政治自由　北京：抹黑香港形勢

美國駐港澳總領事史墨客（Hanscom Smith）7月11日出席香港美國商會活動期間發表演說時，指《港區國安法》削弱香港的自治，政治自由收窄也會影響香港的營商環境。中國外交部發言人汪文斌12日稱，美方有關駐港領事官員罔顧事實、危言聳聽、對中方治港政策大放厥詞、對香港政治經濟形勢抹黑污蔑，中方表示強烈不滿和堅決反對。



汪文斌12日指，香港特區政府已就此事作出嚴正回應，國安法實施以來，國家安全得到維護，香港社會重回正軌，法治正義得到伸張，廣大香港市民和外國在港公民的各項合法權利和自由在更加安全的環境中得到更好保障。他說「一國兩制」、「港人治港」、高度自治沿着正確的軌道前行。

汪文斌稱，民調顯示，76.2%的香港市民認為，國安法實施後，基本法賦予的自由權利未受影響，63%的香港市民認為，國安法使香港營商環境改善。

他表示，外國駐港領事機構、官員、職員須尊重遵守包括國安法在內的香港法律，以及包括《維也納領事關係公約》在內的國際法和國際關係基本準則，任何干涉中國內政和香港事務、危害中國國家安全、破壞香港繁榮穩定的行為和活動都是不能允許的，也都是不會得逞的。

史墨客11日在演說中提及，美國一直支持香港保持繁榮穩定，從不支持「港獨」，也無任何意願「干預」香港事務。他寄語中國「魚與熊掌不能兼得」，不可能一方面想保留香港的國際地位，一方面收緊政治和社會自由。