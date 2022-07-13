英國保守黨黨魁首輪選舉辛偉誠領先　侯俊偉出局

英國保守黨黨魁選舉第一輪投票7月13日下午3時30分，投票結果預計下午5時出爐。保守黨「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）其後宣布，前財相辛偉誠（Rishi Sunak）排名第一，另外兩名主要競爭前國防大臣莫佩琳（Penny Mordaunt）和前外相卓慧思（Liz Truss）也入圍；另一名前外相侯俊偉（Jeremy Hunt）則出局。



已出局：查學禮、侯俊偉

可進入第二輪：辛偉誠、莫佩琳、卓慧思、巴德諾赫、董勤達、柏斐文

投票結果顯示，辛偉誠獲88人支持，莫佩琳67人支持，卓慧思50人支持，前平等事務國務大臣巴德諾赫（Kemi Badenoch）40人支持，下議院外交事務委員會主席董勤達（Thomas Tugendhat）37人支持，檢察總長柏斐文（Suella Braverman）32人支持。以上6人成功晉身下一輪投票。

財相查學禮（Nadhim Zahawi）得25人支持，侯俊偉則有18人支持。二人未達最低門檻而出局。

英國調查機構YouGov的民調結果顯示，莫佩琳以27%支持率領先，排名第二的是巴德諾赫，支持度15%，之後是辛偉誠和卓慧思，支持度均為13%。調查亦指，在最後一輪投票剩下兩名侯選人時，辛偉誠很有可能敗予莫佩琳或卓慧思。

8名候選人必須在第一輪投票獲得30人支持，否則會被淘汰。莫佩琳表示，自己是工黨最害怕的候選人。