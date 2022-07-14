美國前財長：美國需要陷入衰退才能戰勝通脹

美國公布6月消費物價指數（CPI）按年增加9.1%，再度高出市場預期，較5月CPI的8.6%持續上升。最新CPI數據創逾美國逾40年紀錄，美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）表示，數據增加了聯儲局在對抗通脹時無意中將美國經濟推向衰退的可能性。



美國前財政部長薩默斯7月13日在紐約舉行，經濟俱樂部主辦的一次活動中表示，在沒有顯著經濟衰退的情況下：「我們不太可能，非常不可能，看到通脹降至目標範圍。」

圖為2016年12月，意大利羅馬一個經濟論壇，美國前財長薩默斯正在發言。（Getty）

薩默斯曾在克林頓（Bill Clinton）和奧巴馬（Barack Obama）政府時期分別任職財長及國家經濟會議主席。他在2021年已警告拜登（Joe Biden）團隊及聯儲局低估了消費價格飆升的風險，他在13日重申了這一警告。

「我們需要大幅放緩才能回復正常及恢復產能。」「如果想讓通脹系統上消失，你必須讓需求低於產能，即供大於求。我的猜測是，如果沒有一個顯著的過程，如6%的失業率，我們將不能擺脫這種局面。」

美國公布6月CPI按年增加9.1%，再度高出市場預期。其中很大部分來自食品價格上漲。肉類、雞蛋和其他食品的成本自去年上漲了11%，僅次於能源支出的增加。

根據最近一項調查，發現在美國獨立日假期，美國人外出用餐的消費較去年高出17%。因新冠疫情後的需求飆升、烏克蘭持續戰爭、長期勞動力短缺以及自然災害、乾旱等一直壓迫着食物市場，白宮除以加息對抗外難以控制。

圖為7月13日，美國費城一間市場的雞蛋。食品價格上漲帶動通脹上升。（AP）

華爾街越來越擔心聯儲局會以30年來最快的速度加息，引發經濟衰退。但薩默斯表示，他更擔憂的是美聯儲是否有「決心」抑制通脹，即使這意味著更高的失業率，陷入經濟衰退。他指出聯儲局在1980年代通脹開始消退時，也犯了太早退出緊縮政策的錯誤。

「醫生總是告訴病人要服用完整10天抗生素療程，但通常病人在感覺病情好些時就停止服用。」抗生素日程服用不足，有機會讓病菌反撲，造成可能更嚴重的病情。薩默斯表示當經濟開始出現疲軟時，是否意味貨幣政策已經採取了足夠的措施戰勝通脹，或只是單純的短暫緩解，這取決於聯儲局及央行能否精湛判斷。