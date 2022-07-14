美國通脹9.1%再爆表 拜登被「嫌棄」 中期選舉非常懸 | 經略

美國勞工部公布最新數據顯示，美國6月份CPI按年上漲9.1%，為1981年11月以來最大增幅，預估為8.8%，前值為8.6%。此前，白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）就已提醒外界，美國6月的消費者價格指數(CPI)將「大幅上升」。

不論對於白宮，還是民眾，通脹率心理關口是10%，年底前會否壓住非常關鍵。目前看很難如白宮所言「這種情況已成『過去式』」。而第一個遭殃的是民主黨下半年的中期選舉。

據英國《泰晤士報》消息，近三分之二的民主黨人不希望拜登再次競選總統，這是他在黨內遇到的嚴重反對。與此同時，他的支持率跌至新低。拜登的支持率為33%，這是自1946年以來美國總統任期內未曾見過的低水平。美國高通脹和暴力犯罪水平引發普遍不滿，

據美國《紐約時報》民調顯示，超過四分之三的登記選民認為美國的方向是錯誤的。該民調宣稱，發現「普遍的悲觀主義情緒不但瀰漫於兩個政黨，也橫掃美國的每個角落、每個年齡範圍和種族群體、城市、郊區和農村。」。這是十多年前最嚴重的金融危機以來該報民調的最低點。

拜登支持率僅為33%，這是自1946年以來美國總統任期內未曾見過的低水平。（Getty）

回到美國通脹情況本身，從數據上具體來看，6月汽油、住房和食品價格漲幅最大。當月美國能源價格按月上漲7.5%，按年大幅攀升41.6%。其中汽油價格按月上漲11.2%，按年攀升高達59.9%，是該數據自1980年3月以來的最大按年漲幅。天然氣價格按月上漲8.2%，按年上升38.4%，達到自2005年10月以來的最大漲幅。6月份電力價格也有所上升，按月上漲1.7%。食品價格按月上漲1.0%，按年上漲10.4%。

市場普遍認為美聯儲或在本月晚些時候再次大幅加息，7月加息75基點已是「基本設定」，市場現在認為加息100基點的概率也達到30%。美聯儲觀察工具顯示，美國聯邦基金利率期貨顯示美聯儲在9月再次加息75個基點的可能性高達80%。

去年以來美國通脹快速上升達到近40年來新高。值得注意的是，通脹率高只是通脹嚴峻形勢的一面，另一面是漲價範圍擴大。

CPI細分項，推高通脹的作用，能源>食品>核心商品>核心服務：能源項目分佈普遍從小於2%區間上移至20%以上，食品項目分佈普遍從0-4%上移至6-14%，核心商品項目分佈普遍從0-2%上移至4-10%，核心服務項目分佈普遍從0-2%上移2-6%。

能源價格高企是推高通脹最主要的原因。（Getty）

而且去年以來，按年漲幅超過2%（央行通脹目標）的CPI與核心CPI項目的比例均大幅提高。

從整體通脹看，美國CPI中價格漲幅超過2%的項目比例從2019年12月的38%上升到今年5月的84%。從核心通脹看，2019年12月至今，核心CPI中價格漲幅超過2%的項目比例，美國的從39%升至80%。美國CPI中漲幅超過2%的項目比例（90%左右）已接近或達到1990年代初期和1980年代初期的峰值，漲幅超過5%的項目比例達到1990年代初期的峰值（60%左右），與1980年代初期（90%以上）則還有30多個百分點的差距。

另據彭博數據顯示，以美國近20年的數據為例，在通脹上行、通脹變寬的時期，通脹超預期的概率越大。比如在2003-2006年、2007-2008年、2010-2011年、2021年至今。金融市場隱含波動率的情況也側面驗證了這一點。1990年以來，通脹上行、通脹變寬的時期，美債和美股的隱含波動率大多也會上升，通脹越超預期，金融市場的波動會放大。

中信建投證券首席經濟學家黃文濤表示，美國高通脹已成為頑疾。一方面工資物價螺旋、預期自我實現等機制已經形成，另一方面經濟數據有一定韌性，短期很難迅速改善。美國物價飛漲一方面直接衝擊居民的實際收入，剔除物價的居民收入增速已經大幅走低，對未來的消費信心形成打擊；另一方面，聯儲局將不惜犧牲需求去加息縮表來平抑物價，意味着後續宏觀經濟和資本市場都可能進入下行階段。

美國銀行的經濟學家於7月13日更新預測，警告美國經濟恐在今年下半年進入温和衰退。該行預測，至今年第四季度美國實際GDP將萎縮1.4%，並在2023年實現1%的增幅。

德意志銀行經濟學家也曾預計，美國經濟將於2023年年中開始陷入衰退，失業率將在2023年第四季度達到5.4%的峰值。英國《金融時報》調查顯示，近70%受訪經濟學家認為，美國經濟將於明年陷入衰退。根據彭博社經濟部6月中旬發布的預測，美國經濟到2024年年初出現衰退的可能性高達72%。