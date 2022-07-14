拜登中東之旅　通脹壓力下不得不向沙特求油

拜登（Joe Biden）在 7月13日抵步以色列，展開其中東之行的第一站，稍後他將訪問巴勒斯坦領土，前往沙特阿拉伯、與海灣國家埃及、伊拉克和約旦等的領導人會面。



拜登這次中東訪行的焦點，在於出訪沙特阿拉伯。拜登上任後披露情報，指責沙特王室被指是卡舒吉（Jamal Khashoggi）命案的主謀，讓兩國關係陷入低潮。《華爾街日報》3月時披露，王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）曾多次美方拒絕石油增產的要求。

圖為7月13日，拜登抵達以色列特拉維夫，展開中東之旅。（AP）

俄羅斯入侵烏克蘭，推高全球燃料價格，引發通脹。拜登政府面臨經濟及壓力，最終選擇跟產油大國沙特修補關係。但拜登通過精心設計的行程試圖挽回面子：他未有前往沙特首都利雅得，而是選擇在紅海城市吉達與地區領導人舉行多邊峰會，信息很明確：這不是國事訪問。

但此行被外界視為美國嘗試對利雅得的關係重置，不過方法至今未知。白宮對拜登是否會與穆罕默德會面，握手或合照等含糊其辭。

拜登在9日於《華盛頓郵報》，解釋自己出訪沙特的理由。他強調自己堅持人權觀點，但身為總統，讓國家保持強大和安全是工作一部分，華府既要反制俄方侵略，又要確保位處上風應對中國競爭等，因此有需要跟影響到結果的國家接觸，沙特是其中之一。

而這背後的目的，是希望以沙特為首的油組國家增產，以降低全國價格。

圖為7月7日，為於美國德州的油井。燃料價格上升推高通脹。（AP）

美國對沙特的安全承諾也受到關注，美國最近加強了支持海灣國家安全的言論。然而由於也門的戰爭，自2021年2月美國禁止向沙特出售進攻性武器，但現在也門已經停戰，美國曾讚揚沙特實現這一目標所做的努力。

美國有官員指出，如果與德黑蘭的核談判失敗，沙特阿拉伯將尋求應對伊朗的可行戰略要求美國給予安全承諾。以色列表示，它正在與地區夥伴合作，建立以美國為首的中東防空聯盟，但目前尚不清楚哪些其他國家參與其中。

國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）11日表示，預計拜登將就中東戰略發表重要聲明。