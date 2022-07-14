安倍晉三去世｜疑犯山上徹也母親致歉　統一教：曾退還部分捐款

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良遇刺身亡案，當地傳媒14日報道，疑犯山上徹也的母親首度就事件致歉，但沒有批評她信奉的宗教團體。



《讀賣新聞》及日本放送協會（NHK）引述奈良縣警方消息人士指，安倍晉三被殺後，山上的母親就到奈良縣外的親戚家中暫住，並接受警方問話。她向調查人員表示，對於兒子引起極大事件，實在深感抱歉，惟她沒有任何抨擊「統一教」的言論。

當局指，山上的母親在1998年左右信奉統一教，之後逐漸變賣土地和房屋，即使在2002年破產後仍繼續「課金」，估計她合共向教會捐款超過一億日圓，不過教會方面則表示，已經向對方退回2005至2014年間所捐出的5000萬日圓，有山上的親戚透露，她之後再向教會「回歸」這筆款項。

安倍晉三遇刺：圖為2022年7月8日，日本西部奈良的槍擊現場附近，手持武器的41歲疑兇山上徹也當場被捕。（AP）

山上的供詞則提到，母親向教會大量捐獻而導致破產，家庭生活亦被粉碎，因此有意向統一教高層下手，惟難以接近，再加上該教派總裁因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而無法到日本，因此將目標改為向與教會有關連的安倍身上。

統一教回應指，山上的母親在2009至2017年期間並沒有參與教派活動，而是在最近2、3年與關係密切的信徒接觸，半年前開始每月參加一次聚會。

當局以殺人罪起訴山上，消息人士透露，檢察部門計劃為他進行精神鑑定，評估他是否有能力負上刑事責任。