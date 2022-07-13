安倍晉三｜傳山上徹也母向統一教累計捐達1億円　為捐錢賣地賣樓

日本前首相安倍晉三7月8日遭槍擊身亡後，警方繼續展開調查。對於疑兇山上徹也供稱因不滿宗教團體「統一教」而遷怒安倍晉三，日媒13日引述負責有關調查的消息人士指，山上徹也的母親1998年入教後，曾為向統一教捐款而賣地、賣樓，捐款總額達到1億日圓（若以現時匯率計算，為約572萬港元）。



《讀賣新聞》報道，調查人員認為這可能導致山上徹也的強烈怨恨，消息人士指，山上徹也的母親在1998年左右入教，隔年6月賣出了從家族繼承的土地，也出售了一間位於奈良市的住宅，她本來與山上徹也等3名孩子一起在該住宅內居住。至2002年，山上徹也的母親破產，原因被指正是因巨額捐款所致。

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報道指，山上徹也供稱因母親篤信教會，就連親屬的土地也擅自賣掉，令家庭生活變得亂七八糟。他本來計劃襲擊該教會的高層，但發現難度高，連進入會場也有困難，至2021年9月，他看到安倍晉三向該教會舉行的活動發送視像影片，繼而對安倍晉三懷恨在心，認為他與該教會關係密切。

根據資料，2021年安倍晉三曾在由統一教及韓國「世界和平協會」（UPF）聯合舉辦的「希望前進大會」上發表視訊演講，同場進行影像致辭的還有美國前總統特朗普、聯合國前秘書長潘基文等人。

統一教日本分部7月11日就安倍晉三遇刺事件召開記者會，會長田中富廣承認山上徹也的母親是教徒（AP）

統一教最初在韓國創立，日本分部7月11日就安倍晉三事件召開記者會，會長田中富廣承認山上徹也的母親是教徒，在2009至2017年前後曾脫離該教，然後在近2、3年開始再有接觸，近半年以每月約1次的頻率參加該教活動。

對於山上徹也母親的捐款金額，田中富廣僅稱無法全面找到記錄，沒有提及具體數字。

田中富廣也否認該教與安倍晉三有直接的關係，指其並非統一教會員或顧問。

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日本時事通信社指，日本警方調查期間在山上徹也家中發現幾種大小不一的金屬球、空彈殼和看似火藥的粉末，懷疑山上用來試做幾種不同類型的子彈，以測試殺傷力。