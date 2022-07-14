拜登與以色列簽「耶路撒冷宣言」　不讓伊朗獲得核武器

美國總統拜登（Joe Biden）7月13日至16日訪問以色列及沙特阿拉伯。他14日與以色列看守總理拉皮德（Yair Lapid）簽署名為「耶路撒冷宣言」（Jerusalem Declaration）的戰略合作協議文件，當中提及雙方不會讓伊朗獲得核武器。



「耶路撒冷宣言」提及，美國重申，支持以色列的地區軍事優勢和自衛能力。內文指：「美國強調，這諾言的不可或缺部分是，承諾絕不允許伊朗獲得核武器，美方準備利用其國家力量的所有元素來確保這結果。」

美聯社14日稱，拜登與拉皮德發表強調兩國軍事合作的聯合聲明，雙方亦討論伊朗的核計劃。拉皮德說：「我們已討論伊朗的威脅，（世上）不會有核伊朗。」另外美國和伊朗仍正商討重返伊朗核協議的可能，拜登稱，華府已向德黑蘭方面鋪了一條返回協議的道路，並等待對方回應，但他強調美國不會無止境地等下去。

拜登：對卡舒吉被殺一事有明確立場

拜登表示，他向拉皮德強調以色列「完全融入」中東地區的重要性。而在結束以色列之行後，拜登15日會轉到沙特阿拉伯訪問，不過他沒有承諾屆時向沙特王儲穆罕默德（Mohammed bid Salman）提及《華盛頓郵報》記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害一事，只稱自己對這件事的立場非常明確，而且一直會就人權問題表態。