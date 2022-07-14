疫情︱日本新增確診9.4萬　首相：暫不實施限制行動措施

日本新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情升溫，全國7月13日新增94,493個確診個案，這是自2月17日以來，單日新增確診個案數量再次超過9萬個。首相岸田文雄14日稱，目前暫時不需實施限制民眾活動的措施。



包括岩手縣、靜岡縣、石川縣在內的12個縣的確診個案數量創新高。東京13日新增16,878個確診個案，14日新增16,662個確診個案。

共同社網站14日稱，國立感染症研究所估計，目前新冠病毒變異病毒株Omicron（奧密克戎）亞型BA.5確診個案已佔確診個案總數的近80%。

岸田文雄14日表示，現時民眾需保持最高級別的謹慎態度。他指新冠病毒正在全國範圍、所有年齡組別中傳播，他呼籲民眾接種新冠疫苗加強劑，尤其是20多歲和30多歲的人士，他們的疫苗接種率正落後。政府擴大第四針新冠疫苗的接種對象範圍，讓所有醫護人員和院舍職員接種第二劑加強劑。

岸田文雄說，目前重症個案和死亡個案的數量仍然是低的，病床使用率雖然不高，但正在上升。惟他表示，目前暫時不需實施限制民眾活動的措施，他也沒計劃立即收緊入境措施。

他強調需平衡社會經濟活動以及防疫措施，政府會採取措施恢復社會經濟活動，同時保持最高程度的警惕。