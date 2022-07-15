英媒：英國部份新建築物或須設男女洗手間掀爭議

據英國《電訊報》引消息人士稱，根據英國國會預計本週宣布的新規定，所有新建的辦公大樓、學校、醫院和娛樂場所都必須為特定性別設立洗手間。



這會導致規劃和建築法規要求，新建築為女性專用洗手間設施提供一個獨立的空間，並在當前的男女通用的洗手間設置隔板。正在進行翻新的建築物，如工程需要獲同意進行，也將受到影響。

這個想法是為了防止設施只有「通用」或全性別洗手間，以及迫使所有人共享空間。

報道稱，前任平等事務國務大臣巴德諾赫（Kemi Badenoch）被認為這新政策的幕後推手，這是因為一些年輕學生避免在學校使用性別中立（gender neutral）洗手間。

內文稱，這位保守黨成員認為，為男性和女性提供單一性別空間既合法又必要。英國《都市報》3日稱據了解，這個做法6月已得到一些部長悄悄批准。

一位英國政府消息人士告訴《電訊報》：「讓女性在使用公共設施時感到安全和舒適是至關重要，並且更加強調注重尊嚴、隱私、寬容和尊重所有人的規定。」

此前，跨性別運動人士曾稱，不分性別的廁所可讓害怕在性別二元洗手間受歧視的跨性別人士感到放心。

名為Fair Play for Women的社運人士則稱，通用洗手間設施「不利」女性。他們告訴政府，「許多婦女和女孩不願意經過尿兜前往廁格」。