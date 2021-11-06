裸男離奇被困戲院廁所牆內2天　如何爬進去？眾人百思不解

BBC報道，一名男子詭異地受困在美國紐約州雪城市（Syracuse）一家戲院的牆壁內兩天，直到有人聽到牆內傳出敲打聲，才請消防人員到場救援，但目前沒有人知道他是如何爬進去。



報道指出，雪城市消防局11月5日接獲報案，稱有男子受困在當地「地標戲院」（Landmark Theatre）的牆壁內，救援人員到場後，用槌子擊破牆面後，將這名全身赤裸的男子救出後送醫。據信該男受困在爬行空間內長達兩天。

消防鑿開牆壁救出男子過程：（按圖了解）

地標戲院負責人英塔列塔（Mike Intaglietta）接受當地媒體採訪時表示，有人看到該名男子11月2日曾在戲院大樓附近徘徊，看到他的職員稱，後來沒看到他，以為對方已經離開，「不知道他是為了進來取暖還是上廁所」。

雪城消防局副局長凱恩（John Kane）說，該名男子躲在戲院的爬行空間（crawl space）內兩天，後來才跌進劇院男廁後方的牆壁並受困其內。

警方表示，男子似乎有精神疾病，所以不會透露他的身分，也不會將他起訴。

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