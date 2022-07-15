Twitter全球死機近3小時　5萬用戶受影響

社交平台Twitter香港時間7月14日下午8時15分左右發生全球死機，受影響使用者達5萬人。這間公司其後稱，已重新上線回復正常運作。



公司帳戶Twitter Support推文致歉，稱：「我們回來了。我們內部系統遇到某些問題影響全球許多人。Twitter應按預期啟動並運行」。Twitter在2月也曾遭遇死機，當時公司指是軟件故障。

And we’re back! We had some trouble with our internal systems that impacted many of you globally. Twitter should be up and running as expected — sorry for the interruption. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 14, 2022

根據美國追蹤網站網絡探測器（Downdetector），美國逾2.7萬用戶通報Twitter死機，法國、英國、墨西哥、巴西和意大利也有用戶指Twitter服務中斷。法媒指，直至香港時間14日下午8時45分左右，向網絡探測器報告中斷服務事件的人數開始下降，有用戶回到Twitter拿它曾死機說笑。

英媒指，這次死機事件發生在Twitter起訴美國電動車生產商特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）後數天。Twitter起訴馬斯克違約並要求特拉華（Delaware）法庭下令馬斯克完成收購後，馬斯克在Twitter稱：「噢，諷刺」。