Elon Musk放棄收購Twitter被提告　在推特用「四格圖」寸爆還擊

全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）8日決定不收購推特（Twitter）、終止這筆價值440億美元的交易案，推特隨後表示要控告對方，對此馬斯克在推特上發出自己的「4張大笑圖」來回應。



多家外媒報道，在馬斯克宣布不收購推特後，其股價11日早盤暴跌7.2%、大量市值蒸發。馬斯克提出的理由是推特違反協議裡的「3項條款」，但推特隨後也宣布尋求法律途徑，讓兩者之間的關係很可能演變成法律戰。

在Twitter用這4幅圖揶揄Twitter 網民意見兩極（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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馬斯克聽聞推特企圖提告的消息後，11日在推特上貼出一張「自己大笑的4連拍」，每張圖旁依序還附上「他們說我不能買下推特」（They said I couldn't buy Twitter）、「然後他們說不會公開機器人帳號資訊」（Then they wouldn't disclose BOT info ）、「現在他們想在法院裡逼我買下推特」（Now they want to force me to buy Twitter in court）、「現在他們必須在法院公開機器人帳號資訊」（Now they have to disclose BOT info in court），嘲諷意味相當濃厚。

隨後馬斯克又貼出一張老牌動作巨星諾里斯（Chuck Norris）下棋的照片，只見棋盤中局勢明顯偏向一方，馬斯克更嘲諷地附上取自「將死」（checkmate）諧音的「chuckmate」，似乎暗示自己與推特之間的情勢。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】