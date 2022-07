Elon Musk放棄收購Twitter被提告　在推特用「四格圖」寸爆還擊

全球首富、特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)8日決定不收購推特(Twitter)、終止這筆價值440億美元的交易案,推特隨後表示要控告對方,對此馬斯克在推特上發出自己的「4張大笑圖」來回應。



多家外媒報道,在馬斯克宣布不收購推特後,其股價11日早盤暴跌7.2%、大量市值蒸發。馬斯克提出的理由是推特違反協議裡的「3項條款」,但推特隨後也宣布尋求法律途徑,讓兩者之間的關係很可能演變成法律戰。

馬斯克聽聞推特企圖提告的消息後,11日在推特上貼出一張「自己大笑的4連拍」,每張圖旁依序還附上「他們說我不能買下推特」(They said I couldn't buy Twitter)、「然後他們說不會公開機器人帳號資訊」(Then they wouldn't disclose BOT info )、「現在他們想在法院裡逼我買下推特」(Now they want to force me to buy Twitter in court)、「現在他們必須在法院公開機器人帳號資訊」(Now they have to disclose BOT info in court),嘲諷意味相當濃厚。

隨後馬斯克又貼出一張老牌動作巨星諾里斯(Chuck Norris)下棋的照片,只見棋盤中局勢明顯偏向一方,馬斯克更嘲諷地附上取自「將死」(checkmate)諧音的「chuckmate」,似乎暗示自己與推特之間的情勢。

