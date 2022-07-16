美艦本福德號一週兩入南海　指控兩岸與越南就通航設限是非法

美國「阿利・伯克」級（Arleigh Burke class）驅逐艦本福德號（USS Benfold DDG-65）一週兩度駛進南海，稱在南沙群島附近的南海進行「航行自由行動」。



美軍第七艦隊7月16日在網站聲明，稱本福德號16日在南海南沙群島附近海域執行自由航行任務，稱此舉符合國際法。

文中稱：「這次航行自由行動，挑戰中華人民共和國、越南和台灣在「無害通航」（innocent passage）設置的限制，維護了國際法承認的海洋權利、自由和合法使用。」

內文稱「中華人民共和國、越南、台灣、馬來西亞、汶萊和菲律賓各自聲稱對部份或全部南沙群島擁有主權。中華人民共和國、越南和台灣違反國際法，聲稱在軍艦無害通航相關島礁領海之前，須要求獲得許可或事先通知，而根據『海洋法公約』所體現的國際法，所有國家的船舶，包括軍艦都享有無害通航領海的權利。」

文中稱，國際法不允許對無害通航單方面施加任何「須尋求授權」或是「要求提前通知」，因此美國挑戰這些要求，美國對中華人民共和國、台灣和越南施加的非法限制提出挑戰；而美國證明，無害通航不受此類限制。

本福特號並非近期第一次穿越南海，它13日也曾航行經過西沙海域，中華人民共和國解放軍稱全程跟監並警告驅離。