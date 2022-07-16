俄羅斯攻勢將升級　防長下令：烏克蘭境內所有軍隊加強行動

俄羅斯國防部新聞處7月16日發聲明稱，國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）已指示全方位加強俄羅斯武裝部隊的行動，以防止基輔對頓巴斯和其他地區的民用基礎設施及平民進行大規模襲擊。



俄衛網16日稱，紹伊古聽取了南方和中央軍區集團軍司令以及其他指揮官關於當前形勢、敵方行動、特別行動期間俄軍任務完成情況的匯報。

通報稱「紹伊古在聽完匯報後，下達了在所有行動方向上進一步擴大部隊行動的必要指示，以排除基輔對民用基礎設施、頓巴斯（Donbas）和其他地區定居點的居民發動大規模導彈襲擊和炮擊的可能性。」

紹伊古此前宣布解放盧甘斯克行動已成功完成。因成功的作戰行動，俄羅斯武裝部隊與盧甘斯克民兵部隊一起完全控制了利西昌斯克，即盧甘斯克最後一個有烏克蘭軍隊存在的城鎮，以及其附近的一些定居點。他指烏軍離開該鎮時，炸毀一些重要的行政建築，包括市政廳。

美國《紐約時報》16日稱，在最近數天俄羅斯導彈襲擊烏克蘭並造成平民傷亡後，聲明被指是莫斯科發出的一個訊號，即俄軍行動可能正在進入更具侵略性的階段。

美國智庫海軍分析中心（Center for Naval Analyses）資深研究員科夫曼（Michael Kofman）稱俄羅斯的下一次進攻很可能會瞄準斯拉維揚斯克市（Sloviansk）和另一個更南的城市克拉馬托爾斯克（Kramatorsk），而頓涅茨克州（Donetsk Oblast）的戰鬥可能會持續數月。

此前烏克蘭稱外國軍援逐步運抵當地。烏軍在接收更先進或強力的武器後，部份地方戰事形勢有所改變。烏克蘭國防部長雷茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）15日稱，首批M270多管火箭系統已運抵國內，將配合高機動性多管火箭系統（HIMARS）作戰，攻擊俄軍據點。