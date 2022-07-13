赫爾松之戰：烏克蘭奮力一試反攻俄軍的關鍵考驗

7月12日，烏克蘭當局聲稱擊中黑海口城市赫爾松（Kherson）以東60公里和東北65公里兩個城鎮的俄軍彈藥庫，俄方則指責烏方攻擊民居和倉庫，造成至少7位平民死亡。不過，雙方似乎都同意這是烏軍利用美製「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）所造成的打擊。



事實上，這次攻擊只是烏軍近來頻繁宣稱擊中的俄軍彈藥庫的最新一項。從這些受襲地點與烏方控制區前線的距離來看，的確有HIMARS的影子。

根據美國華府智庫戰爭研究所（ISW）的分析，俄軍在奪得烏東頓巴斯盧甘斯克（Lugansk）全州之後，已進入了「作戰暫停」的階段。這並不是說俄軍已停止攻擊，而是讓人員能夠重整和休息，卻同時繼續各種炮轟攻勢，以為未來的下一波進侵作前置準備。

爭戰的前線依然集中於烏東頓巴斯另一州頓涅茨克（Donetsk）的幾個烏克蘭城市；而位處烏克蘭東北部俄烏邊境附近的第二大城哈爾科夫（Kharkiv）一線，俄方也開展了一些攻擊。不過，這些戰線若非極其緩慢的消耗戰，就是雙方的長久爭持。而且，事實上，即使頓巴斯地區全面落入俄方手中，這也不會構成對烏克蘭的致命打擊。

大規模反攻即將展開？

更值得留意的是南方戰線赫爾松的發展。赫爾松是俄國開戰數日就馬上奪下的城市，守住了第聶伯河（Dnieper River）的黑海出口，也是俄軍在這條南北分割烏克蘭的河流西岸的唯一據點。其附近基建，對於克里米亞的供水也有關鍵影響。

過去兩個月來，烏克蘭軍隊已一直向赫爾松發動局部性的反攻，在前線取得一定戰果。踏入7月，烏方似乎已決定要發動大型攻勢，希望在形勢不如人的消耗戰中，締造首個成功大型反擊的勝利。

在剛剛過去的周末，烏克蘭國防部長雷茲尼科夫（Oleksii Reznikov）就表示烏方希望召集百萬大軍作反攻。而近來美製HIMARS已開始運用到戰場之上，據報連番擊中俄軍設施，更惹起部分俄羅斯軍事評論人的關注。雷恭尼科夫就認為，烏軍在使用HIMARS之上已經通過測試。另有一些分析則認為俄方暫時未有反制HIMARS之力。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）7月10日就再度呼籲赫爾松州，以及同屬南部戰線的扎波羅熱州（Zaporizhzhia）上的平民，即使要往南走向俄控克里米亞方面，也要離開兩州的俄軍佔領區。這是韋列舒克繼6月20日和7月8日之後的又一次平民撤離呼籲。

赫爾松的戰火愈演愈烈，可以從幾個方向證明。一方面，根據美國太空總署（NASA）的全球火災監察系統，赫爾松一帶的俄烏前線正出不少異常火災情況，應該是由雙方交戰所造成。另一方面，俄烏雙方的消息都顯示，單在7月10日，烏克蘭對於一處赫爾松市俄軍基地的攻擊，就導致多位俄軍指揮官陣亡——此等消息並不尋常。

目前，美國對烏供應的HIMARS共有12台。如果烏方持續有效利用，美方不排除會加緊供應。這種被視為「賽局改變者」的武器在戰場上出現，似乎解釋了為何烏克蘭當局會希望在此時開始發動較大規模的反攻。

Mother of god.

Reportedly, a large Russian ammo depot in Nova Kahovka. pic.twitter.com/YsPDkqBnHK — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) July 11, 2022

問題是：一種具優勢的武器，並不是戰勝的充足條件。

烏克蘭敢否豪賭？

目前，烏方主要使用HIMARS作為攻擊俄國後方軍備庫和指揮中心的武力。這只是消耗戰和擾敵戰的一部分，卻不是重新攻佔俄方控制區的全部。

據估計，烏克蘭開戰至今每日兵員死亡人數大概為100人，當中主要是以往受過訓練的部隊。此刻在戰場上的不少兵員，很可能是開戰後才拿起槍支的新兵。這一種湊合而成的軍隊，能否有效作出反攻，是一個重大疑問。眼見烏軍在訓練上的問題，英國已開始了大型的烏軍新兵訓練計劃，希望能達至每120天完成1萬人訓練的規模。

同時，面對俄軍的大砲火力，烏方到此刻也未有有效的應對辦法。即使HIMARS以至其他北約國家的火砲本身可以反擊俄國火砲，但烏方透過無人機偵測對方位置的能力經常被俄軍電子戰干擾，難以構成所謂的「殺敵鏈」。這正正是頓巴斯戰場上的情況，如果此情不改，換到赫爾松、扎波羅熱的反攻也是一樣。

網上流傳據報出現在烏克蘭東部的HIMARS。（Twitter@Osinttechnical）

而且，烏方此刻嚴重欠缺能較安全運送士兵的裝甲車，不少人員依然依賴民用車輛作交通。在反攻戰中必需的推進中，這將構成明顯的劣勢。

有分析也認為，由於歐美國家在冷戰以後已沒有進行「工業式戰爭」的準備，例如美國一年可生產的155毫米彈藥量，只能足夠供應烏克蘭數周之用。如果烏克蘭要大增西方彈藥的消耗，謀求重奪俄軍控制區的話，就有可能要面對「彈盡」的風險。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）日前就表明，美國的「根本目標」是要讓烏克蘭在戰場上取得最有力的可能地位，從而使之能在未來的談判桌上擁有更多籌碼。這，很明顯不是要烏克蘭透過反攻而奪回領土，而是希望烏軍能擋住俄軍推進，迫使後者長此下去不得不停火尋求談判解決。

從近日的戰爭形勢來看，烏克蘭似乎確有意圖要對赫爾松發動大型攻擊。但在勝算不在把握之中奮身一試，若然失利，這可能會變成烏克蘭軍走向潰敗的開始。