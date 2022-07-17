以軍空襲加沙　報復巴勒斯坦火箭襲擊

美國總統拜登（Joe Biden）7月16日結束任內首次訪問中東之旅之際，以色列軍隊同日凌晨空襲加沙地帶（Gaza Strip）。以色列國防軍稱，這是回應來自巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）火箭攻擊。



根據以色列國防軍，事發於凌晨1時左右，巴方朝以色列南部城市阿什凱隆（Ashkelon）發射2枚火箭，其中一枚火箭遭鐵穹防禦系統（Iron Dome Defense System）攔截，另一枚則落在空曠地區，沒有造成損失，當晚阿什凱隆市和以色列南部其他地區響起警報，警告居民留意火箭彈。

以軍之後把加沙地帶、用於生產火箭原料的哈馬斯地下設施定為攻擊目標。與此同時，哈馬斯又向以色列發射2枚火箭，2枚均落在空曠地區，並且加沙地帶東北部拉希什地方議會（Lakhish Regional Council）啟動警報。

一把衝突：圖為7月16日，以色列空襲加沙地帶後，現場火光紅紅。（AP）

據巴方說法，加沙城附近在清晨5時前發生幾次空襲。影片和相片顯示，當地遭遇襲擊後，可見有大火球朝天空升起。

哈馬斯發言人卡西姆（Hazem Qassem）譴責空襲。巴勒斯坦通訊社（WAFA）報道，空襲無導致人命傷亡，以色列向2地發射導彈，其中一個「靠近旅遊勝地」，附近房屋遭嚴重破壞。