以巴關係︱巴勒斯坦總統與以色列總理5年來首次通話

巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）7月8日與以色列總理拉皮德（Yair Lapid）通電話。這是阿巴斯近5年來首次與以色列總理通話。



美國總統國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）8日在Twitter發文指，歡迎兩人對話，又指美國總統拜登（Joe Biden）期待下周與兩位領袖會面。拜登將在7月13日至16日出訪中東。

We welcome the phone call today between @IsraeliPM Lapid and Palestinian Authority President Abbas, the first such engagement in five years. @POTUS looks forward to seeing both leaders next week. — Jake Sullivan (@JakeSullivan46) July 8, 2022

據新華社引述巴勒斯坦官方通訊社的報道指，阿巴斯祝賀拉皮德就任以色列總理，表示希望地區盡快實現和平與穩定，以色列媒體報道稱，拉皮德和阿巴斯討論以巴持續合作以及雙方保持冷靜、克制的必要性。

阿巴斯當天還與以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）通電話。