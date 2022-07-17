G20財長會｜俄烏戰爭立場分歧　未發表聯合公報

二十國集團（G20）財長會7月16日在印尼峇里島閉幕，成員國承諾解決全球糧食不安全、債務上升和能源危機等問題，但幾乎沒有取得政策突破，而且他們在俄烏問題立場分歧，會議未能發表聯合公報。



主持兩天會議的印尼財長英卓華（Sri Mulyani Indrawati）在16日的閉幕詞中表示，印尼將發表一份14段的聲明來代替正式公報。她稱除了有關俄烏戰爭的特定聲明外，所有成員都同意會議上的大多數主要議題。

英卓華表示，希望各代表能夠共同應對不斷上漲的物價、不斷升級的糧食安全危機，以及對低收入國家償還債務能力的溢出效應。

她指出，與會成員在一系列領域達成協議，包括推動糧食安全、支援為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）建立預防和應對籌資機制、努力達成全球稅收協議、為向清潔能源過渡和應對氣候變化融資等。

美國財長耶倫（Janet Yellen）16日表示，分歧導致未能發表正式公報，「這是個充滿挑戰的時期，因為俄羅斯是G20一部份，但不同意我們其他人關於如何定義戰爭的看法」。她指組織未能發表公報，但同意有必要講述當前日益惡化的糧食安全危機。

包括耶倫、加拿大財長方慧蘭（Chrystia Freeland）和澳洲財長查默斯（Jim Chalmers）在內的西方官員，在15日的會議上均譴責俄羅斯向烏克蘭發動戰爭，並抨擊俄羅斯官員對戰爭造成的巨大經濟影響。