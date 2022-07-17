美媒：中國將組建新國有集團　控制鐵礦石採購與進口

美媒稱中國將成立一家新的國有集團。有媒體引述消息稱，這間年內會開設新中央企業擬定名稱傳為「中國鐵礦石集團公司」。消息稱它的建立的形式類似2021年底成立的中國稀土集團有限公司，多間央企有份出錢。



《華爾街日報》7月15日稱，在中國與西方國家緊張關係加劇之際，北京希望加強對本國發展所需資源的控制。新集團將控制中國所有的鍊鋼原料進口。

財新網13日稱，擔任中鋁集團董事長近三年的姚林12日離任。報道引述多名知情人士透露，他或將轉任重要崗位。有媒體稱，姚林成為這間新中央企業的籌備組組長，有望成為集團新掌舵人。 《華爾街日報》也在報道內文稱，姚林將領導這新公司。

該報稱中國國務院國有資產監督管理委員會沒回應以傳真發送的置評請求。該報記者曾致電中鋁集團的投資者關係辦公室，但無人接聽，以電子郵件發送的置評請求也有獲得回覆。

該報稱中國領導人長期以來一直對該國依賴少數國際資源公司的情況耿耿於懷，他們認為，將所有煉鋼原料的採購歸入一個國有實體之下，將使中國對全球市場大宗商品的價格擁有更大的影響力。

2022年上半年，中國進口5.3575億噸鐵礦石，比2021年同期下降4.4%。

中國雖是全球最大的鋼鐵生產國，產量佔全球總產量的一半以上，但用於煉鋼的鐵礦石有80%需通過進口獲得，其中約六成來自澳洲，兩成來自巴西。