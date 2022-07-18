中方：願繼續與菲律賓就鐵路等基建設施務實合作

中國駐菲律賓使館發言人7月17日發表聲明稱，有關中菲基礎設施方面，包括鐵路、橋樑等合作，雙方一直保持磋商，並取得積極進展。



聲明引述菲律賓前財長多明計斯表示，有關基礎設施具體合作留待菲律賓新政府決定。中方願與菲新政府就全面基建計劃加強對接，一如既往推進包括基礎設施在內的各項務實合作，向菲經濟社會發展提供積極支持和幫助，造福菲人民。中方對於鐵路等基礎設施合作持開放態度，願與菲方繼續開展商談。

聲明又指，菲律賓是中國的重要鄰國。中方始終把菲律賓放在周邊外交優先位置，對菲友好政策保持連續性、穩定性。小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr ）總統執政，中菲關係站在新的起點上。

發言人稱中方願與菲方一道，認真落實兩國元首通話精神及高訪重要共識，堅持中菲睦鄰友好大方向，加強農業、基建、能源、人文等四個重點領域合作，妥善處理分歧，致力於成為互幫互助的好鄰居、相知相近的好親戚、合作共贏的好夥伴，共同開創中菲關係新的「黃金時代」。

英媒7月16日引述菲律賓官員稱，總統小馬可斯已下令交通部，重新談判3個總預算達49億美元、前朝政府與中國達成的鐵路項目計劃貸款協議。