杜魯多換超短新髮型　網民嘲笑：似喜劇電影《絕世孖寶》占基利

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）一直以帥氣的中長髮型形象示人，他7月15日露面時換了新髮型，頭髮比之前更短，遭網民嘲笑他極像1994年喜劇電影《絕世孖寶》（Dumb and Dumber）中，占基利（Jim Carrey）所飾演角色的呆板樣子。



杜魯多自2015年上台以來一直維持中長髮型，但在疫情期間因封城未能理髮，曾以一頭長髮及滿臉絡腮鬍子的「不修邊幅」造型示人。如今髮型卻來個大轉變，頭髮長度比他上任以來的任何時候還要短。

疫情之下，杜魯多曾「留鬚」改變形象。照片攝於2021年6月的G7峰會。（Getty Images）

杜魯多15日到魁北克省（Quebec）切爾西（Chelsea）一個夏令營探訪兒童，只見他穿上白恤衫和牛仔褲，配以一頭清爽夏日短髮，而他這個新髮型在網上引來熱議。

不少網民用《絕世孖寶》中占基利的「煲蓋頭」調侃杜魯多。有網民指出杜魯多的支持率下降，並笑說：「所以現在……要麼是你自己剪頭髮，要麼所有人都討厭你——甚至是你的理髮師。」另一名網民亦嘲笑指，「《絕世孖寶》的占基利什麼時候成為了總理。」