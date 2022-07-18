杜魯多換超短新髮型　網民嘲笑：似喜劇電影《絕世孖寶》占基利

撰文：王慧珊
出版：更新：

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）一直以帥氣的中長髮型形象示人，他7月15日露面時換了新髮型，頭髮比之前更短，遭網民嘲笑他極像1994年喜劇電影《絕世孖寶》（Dumb and Dumber）中，占基利（Jim Carrey）所飾演角色的呆板樣子。

杜魯多自2015年上台以來一直維持中長髮型，但在疫情期間因封城未能理髮，曾以一頭長髮及滿臉絡腮鬍子的「不修邊幅」造型示人。如今髮型卻來個大轉變，頭髮長度比他上任以來的任何時候還要短。

疫情之下，杜魯多曾「留鬚」改變形象。照片攝於2021年6月的G7峰會。（Getty Images）

杜魯多15日到魁北克省（Quebec）切爾西（Chelsea）一個夏令營探訪兒童，只見他穿上白恤衫和牛仔褲，配以一頭清爽夏日短髮，而他這個新髮型在網上引來熱議。

不少網民用《絕世孖寶》中占基利的「煲蓋頭」調侃杜魯多。有網民指出杜魯多的支持率下降，並笑說：「所以現在……要麼是你自己剪頭髮，要麼所有人都討厭你——甚至是你的理髮師。」另一名網民亦嘲笑指，「《絕世孖寶》的占基利什麼時候成為了總理。」

墮胎權｜杜魯多：裁決或導致美國人失去更多權利加拿大總理杜魯多再次感染新冠病毒　Twitter發文稱感覺良好中加互相指責軍機干擾　杜魯多：中國飛行員行為不負責任和挑釁烏克蘭｜加拿大總理杜魯多突訪烏克蘭　將晤澤連斯基
杜魯多
加拿大
Jim Carrey
你可能感興趣