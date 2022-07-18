埃爾多安將赴伊朗　與普京萊希舉行三方峰會討論地區問題

土耳其總統府7月17日發表聲明稱，總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）18日將前往伊朗進行為期兩天的訪問，其間與伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）討論雙邊和全球問題，並會舉行土耳其、伊朗和俄羅斯三方領導人峰會。



埃爾多安18日將前往伊朗出席多場會議，包括19日與萊希共同主持土耳其-伊朗高級別合作委員會第七次會議。會議將涉及對土耳其-伊朗關係的廣泛評估，並分析為進一步加強雙邊關係而採取的行動。

埃爾多安還將出席包括萊希和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在內的三邊會晤。預計3名領導人將討論敘利亞最近的事態發展，以及反恐鬥爭，包括打擊極端組織ISIS，以及庫爾德人民保護部隊（YPG）/ 庫爾德工人黨（PKK）。他們還將討論敘利亞難民自願返回家園的問題。

聲明指出，埃爾多安將在峰會期間出席與普京的雙邊會晤。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）12日也證實，普京將前往德黑蘭，他稱「阿斯塔納進程（Astana Process）的擔保國首腦將在那裏會晤。眾所周知，這是一個促進解決敘利亞問題的進程。」