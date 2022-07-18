文在寅退休後仍天天遇示威　分享「不修邊幅」生活照被指故意示弱

韓國前總統文在寅5月初卸任後淡出政壇，居住在鄉村住宅養老，但據韓媒報道，當地有保守派團體經常到文在寅住宅附近示威，導致村民不滿遭噪音滋擾。文在寅近來則不時上傳爬山、種菜務農的生活照到社交網站，外型不修邊幅與在任時判若兩人，甚至引來有中國媒體文章認為他穿故意「示弱」，以顯示不會干涉新政權。



文在寅退休後便與妻子居住在韓國慶尚南道梁⼭市的鄉村，但並未能過上「平靜」的退休生活，有保守派團體每天到住宅附近抗議，使用大聲公叫罵，引起附近居民不滿太嘈吵，7月13日甚至出現有示威者與途人打架的場面。

事件更進一步發酵，據韓聯社7月14日報道，部份進步派示威者發起「報復」行動，到現任總統尹錫悅在首爾南部的住宅附近抗議，同樣引發周邊小學家長的不滿。這些事件甚至使當地開始討論是否要修改示威法例應對。

文在寅：韓國前總統文在寅2022年6月28日在社交網站上傳自己退休後的生活照（FB@문재인）

自卸任後文在寅一直保持低調，未有就社會議題發聲，反而不時在社交網站上傳自己的鄉郊生活照片，常去爬山、種菜、與狗散步等，他在照片內穿起休閒服飾，又以一頭凌亂銀髮示人，與過去常穿西裝、衣冠楚楚的形象甚為不同。

▼文在寅卸任後的生活照▼

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這些照片除引起網民談論外，中國《新民晚報》文章更認為可能是故意「示弱」的求生之道，以顯示自己處於退休狀態，身體情況與退休前大相徑庭，不會干涉到當下政權的方方面面。