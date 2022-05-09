韓國總統文在寅卸任步出青瓦台告別民眾　遺憾未能提升韓朝關係

韓國總統文在寅5月9日卸任在當地時間傍晚6時（香港時間下午5時）與夫人金正淑一同步出總統府青瓦台。青瓦台前廣場有民眾到場目送文在寅離開，他與他們告別。卸任後他將重歸普通公民的生活，他祝願每一位國民生活幸福。



文在寅在卸任演說中表示期待新政府繼承發展往屆成果，繼續創造韓國的成功。「讓全民團結一心」是最重要的。

文在寅將於9日午夜正式結束總統任期。10日將出席新任總統尹錫悅的就職典禮，之後將返回位於慶尚南道的私邸居住。

他在卸任演說中呼籲韓朝重啟對話，繼續為朝鮮半島的無核化以及和平的機制化而努力。韓國候任總統尹錫悅於10日零時開始執行總統職務。

2022年5月9日，卸任韓國總統文在寅（左）和他的妻子金正淑離開位於韓國首爾的總統青瓦台時，接受在場人士獻花。（AP）

文在寅在卸任演說中稱，在他的任期內，韓朝關係未能更上一層樓，但這不能只怪韓國的決心和努力不夠。他指光憑韓國的意志，難以逾越一些壁壘，而和平則是生存和繁榮的必要條件。

文在寅呼籲新政府繼承並發展往屆政府積累的成果，以續寫韓國的成功歷史。

韓聯社網站9日稱，與尹錫悅有關的人士8日對他們說，尹錫悅10日零時起成為韓軍最高統帥，他會在位於首爾龍山總統府地下的國家危機管理中心狀況室，接受聯合參謀本部的電話匯報。這代表他開始執行總統職務。