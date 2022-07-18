英國保守黨黨魁選舉第3輪投票將舉行　卓慧思能否升上第2位成焦點

英國保守黨黨魁選舉將在7月18日舉行第3輪投票，從5名候選人中淘汰得票最少的1人。前財相辛偉誠（Rishi Sunak）在次輪投票取得101票繼續領先，外界關注在新一輪投票中誰將會在票數第2的位置，在次輪投票時，前防相莫佩琳（Penny Mordaunt）排在第2、外相卓慧思（Liz Truss）則是第3。



第3輪投票將在當地時間下午5時至7時舉行，預計至晚上8時（香港時間19日凌晨3時）左右有結果。

根據選舉制度，在保守黨國會議員每一輪投票後，會把最低票數的候選人淘汰，直至只剩下兩位候選人，這兩人將進入終局，交由全體20萬名黨員投票選出黨魁。目前的5名候選人中，下議院外交事務委員會主席董勤達（Thomas Tugendhat）在上輪投票排在第5，取得32票。

莫佩琳的競選口號是PM4PM（Penny Mordaunt for Prime Minister），圖為7月13日她出席競選活動（Twitter@Michael Fabricant）

柏斐文表態支持卓慧思

檢察總長柏斐文（Suella Braverman）在次輪投票後遭淘汰，她本來獲27票，外界正關注這些選票的去向，此或將決定誰會在第3輪投票中取得第2位的位置。柏斐文遭淘汰後表態支持卓慧思，並再度批評稱莫佩琳不是領導人選。

英媒也傳出首相約翰遜（Boris Johnson）傾向支持卓慧思的消息。

莫佩琳在次輪投票以83票排第2，卓慧思以64票排行第3，前平等事務國務大臣巴德諾赫（Kemi Badenoch）則獲49人支持排第4。若然有大量本來支持柏斐文的選票歸向卓慧思，將令她有可能拉近與莫佩琳的票數距離，甚至取而代之升上第2位。