英保守黨魁選舉第二場電視辯論　辛偉誠卓慧思再就稅務問題交鋒

英國保守黨黨魁選舉第二場電視辯論7月17日舉行，5名候選人在稅務政策、民眾生活開支等議題上再次交鋒。



5名角逐黨魁的候選人包括前財相辛偉誠（Rishi Sunak）、前防相莫佩琳（Penny Mordaunt）、前外相卓慧思（Liz Truss）、前平等事務國務大臣巴德諾赫（Kemi Badenoch）和下議院外交事務委員會主席董勤達（Thomas Tugendhat）。

暫時支持度最高的辛偉誠和卓慧思，在稅務政策問題上針鋒相對，他們對如何控制不斷上漲的生活成本，同時促進經濟增長方面出現分歧。

卓慧思批評身為前財相的辛偉誠，於任內把稅率提高至70年高位，會阻礙英國經濟增長。辛偉誠反指卓慧思提出的減稅政策等同提倡「社會主義」，會推高通脹和樓宇按揭息率，蠶食儲蓄存款。

5名候選人都表示，若成功當選並接任首相，不會提前大選。主持人要求如果他們會讓辭任黨魁的現任首相約翰遜（Boris Johnson）加入新內閣便舉手，結果無人舉手。

保守黨議員會在18日進行黨魁選舉第3輪投票，得票最少者將被淘汰，預計會在21日前選出最後兩人。