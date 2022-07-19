歐洲熱浪迫人　非洲熱空氣堆積上空吹不散　北極變暖之禍

在兩個月前，法國經歷了有紀錄以來最炎熱的5月。在6月，法國繼續受熱浪衝擊，並波及到鄰近的西班牙、意大利。到今天，熱浪正襲擊整個歐洲多個地區，不論是英國、北歐還是波蘭等的東歐地區亦不能倖免。



在7月18日進入英格蘭及威爾士的酷熱天氣，是由葡萄牙海岸附近已停滯數日的高層低壓區所造成。低壓區持續把非洲的熱空氣從南方吸引上去，向北方歐洲輸送熱空氣。加上歐洲上空風勢微弱，讓熱空氣停留升溫，造成熱浪。

圖為7月18日，法國巴黎街頭，有男子站在噴水柱旁納涼。（AP）

哥倫比亞大學，拉蒙特-多爾蒂地球觀測所（Lamont-Doherty Earth Observatory）的研究員科恩胡伯（Kai Kornhuber）指出，北極變暖速度比其他地區要快，可能是原因之一。隨著北極變暖與赤道間的溫差縮小，會導致北半球暑假時的氣流降低，讓熱空氣更容易在高空停留。

還有跡象表明，世界主要洋流之一，大西洋經向翻轉環流的變化可能會影響歐洲的氣候。科學家利用計算模擬表明，隨著世界洋流的減弱，會導致大氣環流發生變化，導致歐洲夏季更乾燥。

潮濕的天氣可讓熱力分散，並透過蒸發吸收一定熱力。但當天氣乾燥，熱浪把大氣及地面的水分都蒸發掉後，太陽將可直加熱地表，讓熱量更為顯著。

熱浪可造成大量死亡

熱浪在歐洲各地造成超過1100人的死亡，外界擔憂2003年的熱浪將會重演，當年破紀錄的熱浪來襲歐洲多地，造成超過7萬人的喪生。

炎熱天氣造成死亡主要原因來自中暑及熱衰竭，人體遇上炎熱天氣雖然會以出汗的形式，讓汗水蒸發為身體降溫。但當室外溫度超過了人體的37.5度時，流汗散熱效果會降低。今天吹襲歐洲的熱浪，為當地帶來超過40度的天氣。

圖為7月16日，西班牙巴塞隆拿，途人站在噴水柱下降溫。（AP）

身體為了降溫會持續讓皮膚血管舒張，讓血液從身體的核心流出到四肢，這會給心臟帶來壓力。同時當血液流向其他身體地方，會導致整體血壓下降，增加其他器官負擔。

同時當身體始終無法降溫，會出現中暑，若不施以急救會造成死亡。

熱浪造成的實際死亡人數往往比報導的要高得多。由於高溫使人體的細胞和器官處於壓力之下，對身體虛弱或患上長期病患的人士來說，高溫會讓現有病情加重的風險。