氣候變化＋糧價急升＋通脹加劇火燒眼眉　熱浪對全球政府拉響警報

氣候變化導致全球多國出現極端高溫天氣，警告訊息愈來愈明顯。它們是在提醒各國領導人，除俄烏戰爭外，不能再忽視應對氣候問題的迫切性。



這情況向政府及民眾凸顯出一系列關於優次和價值觀的更深層次問題，包括如何平衡自身利益、國家利益、以及地球的利益？如何平衡對這一代人的責任以及對下一代的責任？

政府和民眾有必要及早就此思考，因為熱浪令糧食價格急升和通脹加劇的問題加劇，已嚴重影響民眾的生活。

極端天氣：圖為2022年7月14日，意大利托里切拉發生旱災。（AP）

歐盟下調收成預期

美國網上雜誌Grist於7月15日稱，歐洲7月再次受熱浪侵襲，意大利天氣炎熱而乾燥，預計這種天氣最少會破壞三分之一的稻米、穀物和動物飼料的季節性收成。歐盟委員會將軟麥收成預期從1.3億噸下調至1.25億噸。

在烏克蘭糧食未能如常出口、糧食短缺問題本來已嚴重的情況下，意大利和歐盟也傳來壞消息。

歐洲農作物收成減少，令糧食在供不應求的情況下價格上漲，動物飼料價格上升也令飼養牲畜和家禽的成本上升、肉價更貴。這一切都在令通脹問題進一步加劇。

糧食：圖為2022年5月16日，中國武漢市市場一間豬肉店的豬肉。（Getty）

打擊華農作物生產

身為農產品出口大國的中國，也正面對農作物生產受打擊的情況，糧食通脹率有被推高的威脅。高溫可能會對北方很多省份的穀物、大豆、小麥和牧場的生產造成不利影響，包括寧夏、內蒙古和河北等地也面臨這些風險。

美國有線新聞網絡（CNN）7月13日稱，在最近幾週，中國國內和全球市場的食品價格上漲，已開始影響飼料行業和養豬業。

報道指，中國的一些主要飼料生產商警告客戶，由於豆粕、穀物和小麥價格上漲，他們將提高豬、家禽和魚飼料的價格。