Skittles｜彩虹糖被指使用有毒添加劑　製造商在加州面對訴訟

彩虹糖（Skittles）色彩繽紛，是全球不少民眾喜愛的糖果之一，不過美國加州一名居民入稟法院，指控彩虹糖使用一種已知毒素，認為它不適合人類服用，因此要求製造商賠償。



《今日美國》（USA Today）7月18日報道，加州聖萊安德羅（San Leandro）居民泰晤士（Jenile Thames）14日入稟當地法院，指彩虹糖含有「警惕水平」的二氧化鈦（titanium dioxide），指顧客食用並不安全。

彩虹糖由瑪氏（Mars）生產，而加入二氧化鈦是用於產生顏色。根據美國食品及藥物管理局（FDA）的標準，食品內的二氧化鈦份量不可超過總重量的1%。不過歐洲多國已經禁止使用這款物質，歐洲食品安全局（EFSA）在去年5月宣布，二氧化鈦可能引起基因毒性，於是將它排除在食品添加劑名單上。

EFSA當時指出，人類從食物吞下的二氧化鈦粒子數量不多，惟它們可以在體內積聚，可能引起基因毒性，損害DNA等基因資料。

瑪氏曾在2016年宣布，產品在未來數年淘汰二氧化鈦，但泰晤士在狀紙提到，彩虹糖至今仍有加入該款物質，而且亦沒有在包裝和廣告上印有足夠健康風險標示，令顧客誤以為可以安全食用。

泰晤士同時提到，其他由瑪氏生產的糖果如M&Ms都沒有加入二氧化鈦，而該公司的多個競爭對手亦不使用二氧化鈦為產品加入顏色，因此要求法院裁定瑪氏詐騙及違反多項加州消費者法律罪名成立，並作出賠償。

瑪氏指事件進入法律程序而拒絕回應，但強調產品是符合FDA標準。

而在香港《食物內染色料規例》第132章第55條，二氧化鈦列入准許染色料名單上，意味它仍可以在香港可合法使用，但製造商必須在容器上以標籤清楚列明。