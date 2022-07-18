英國馬莎將移除85%新鮮食品「此日期前最佳」標籤　冀減食物浪費

英媒7月17日稱，英國馬莎百貨公司（Marks & Spencer，M&S）準備移除店內約300種水果和蔬菜上的「此日期前最佳」（Best before）標籤，受影響貨品佔全店新鮮食品的85%。此舉的目標是減少浪費食物。



《衛報》7月17日稱，馬莎會在本週實行新措施，顧客屆時須自行判斷食物是否仍適宜食用。

英國組織「廢物與資源行動項目」（Wrap）估計，英國每年被丟棄的可食用食物達到450萬噸。

有組織及企業認為，一些民眾看見食物包裝上「此日期前最佳」標籤顯示的日期已過，就以為食物已過期，於是決定丟棄食物，但事實上這些食物仍適宜食用。一些商店於是開始移除「此日期前最佳」標籤，希望民眾自行判斷食物是否仍適宜食用，以減少浪費。

「此日期前最佳」標籤表示，民眾若適當地儲存食物，食物在標籤上的日期前仍可保持一定的質素或特質。當標籤上的日子過去後，並不代表這些食物已過期，它們可能只是變得較不美觀，但仍適宜食用。

「此日期或之前食用」（Use by）標籤與「此日期前最佳」標籤不同。當「此日期或之前食用」標籤上的日子過去後，代表食物已過期，若民眾食用這些食物，就會面臨安全風險，如食物上的有害微生物以及可引致食物中毒的微生物所產生的毒素可能已存在或已大量生長。