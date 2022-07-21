意大利政府通過信任投票　3個執政聯盟政黨杯葛　德拉吉或再辭職

意大利總理德拉吉（Mario Draghi）政府7月20日通過參議院的信任投票，但其執政聯盟的3個政黨杯葛投票，執政聯盟面臨崩潰。美媒20日稱，德拉吉有可能會再次辭職。



德拉吉政府20日以95票對38票，通過信任投票。但執政聯盟的五星運動黨（Five Star Movement）、意大利力量黨（Forza Italia party）、以及聯盟黨（League party）在投票前已宣布不參與投票。

這情況顯示執政聯盟面臨崩潰。《華爾街日報》20日稱，德拉吉有可能會再次辭職，而意大利最早或會於9月底舉行大選。

意大利國會就一份總額230億歐元、援助民眾和企業的法案出現分歧，五星運動黨指摘該計劃未能緩解生活成本上漲引發的危機，因此拒絕支持。參議院14日舉行信任投票，投票獲通過。惟德拉吉認為維持大聯合政府的信任協定已不存在，故決定辭職。

總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）拒絕讓德拉吉辭職，並請他確認是否能在國會獲得足夠的支持。德拉吉其後呼籲參議員支持他，令其政府可留任至2023年春天的大選時。德拉吉政府20日通過參議院的信任投票。