烏克蘭局勢｜歐洲4國領袖訪基輔晤澤連斯基　俄羅斯批「零作用」

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、意大利總理德拉吉（Mario Draghi）、羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）6月16日到訪烏克蘭，會晤烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），但同日俄羅斯方面抨擊指是「零作用」。



朔爾茨、馬克龍、德拉吉16日早上一同乘火車進入烏克蘭。朔爾茨抵達基輔後表示，他們希望表達對烏克蘭和烏克蘭人民的支持。他說：「但我們不只是想展示團結，我們也想保證我們會安排援助，包括財務和人道主義方面的援助，在武器方面的援助也會繼續提供。」

（坐圓桌者左起）意大利總理德拉吉、德國總理朔爾茨、烏克蘭總統澤連斯基、法國總統馬克龍、羅馬尼亞總統約翰尼斯2022年6月16日在烏克蘭首都基輔會面（AP）

羅馬尼亞總統約翰尼斯隨後也現身，與朔爾茨、馬克龍、德拉吉一起會晤澤連斯基。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）16日稱，他們的首要議程可能包括向烏克蘭提供更多武器援助及烏克蘭申請加入歐盟的議題。

他們到訪烏克蘭小鎮伊爾平（Irpin），烏方指當地發生平民被殺事件。馬克龍讚揚當地人英勇，又指歐洲領導人希望表達他們對烏克蘭人勇氣的尊重和欽佩。他說法國將長期地以所有形式，繼續支持在烏克蘭展開對戰爭罪行的調查。

European fans of frogs, liverwurst and spaghetti love visiting Kiev. With zero use. Promised EU membership and old howitzers to Ukraine, lushed up on gorilka and went home by train, like 100 years ago. All is well. Yet, it won’t bring Ukraine closer to peace. The clock’s ticking — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) June 16, 2022

俄羅斯前總統、聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）16日在Twitter上表示：「青蛙、肝泥香腸和意粉的歐洲支持者喜歡訪問基輔。零作用。」

他指歐洲領導人到訪烏克蘭，並不能讓烏克蘭更接近和平，又稱「時鐘在滴答地響」。