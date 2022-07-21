總理想辭職但被拒　還獲聯署支持　意大利怪誕政治危機｜新聞背後

意大利再陷政治危機，總理德拉吉（Mario Draghi）雖然在7月20日通過信任投票，但他仍有可能再次提交辭職信。但與常見的政治危機不同，德拉吉未有失去國民的支持，甚至還獲得部分反對黨包括總統的支持。



在上週，意大利聯合政府的「五星運動」（5-Star Movement）因拒絕參加國會參議院的社福改革法案投票後，引發政治危機。總理德拉吉（Mario Draghi）宣布辭職，但總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）拒絕接受。

圖為7月20日，意大利國會就德拉吉信任投票，結果在過百名議員缺席下，德拉吉通過信任投票。（AP）

在7月20日，德拉吉前往議會發表講話，重申對歐盟、北約和烏克蘭的支持，並聲明有必要完成他對政府的經濟和司法改革，希望參議院擱置分歧。參議院同日再次就德拉吉去留進行信任投票，意大利力量黨（Forza Italia party）及聯盟黨（League party）同樣宣布投棄權票。致使投票最後雖獲通過，但德拉吉以聯合政府已失去大多數支持為由，選擇辭職。

「德拉吉，留下來」

這會是德拉吉一星期以內第二次辭職，但與一般常見的政治危機不同，德拉吉未有失去大多數的支持。意大利前總理倫齊（Matteo Renzi）發起了名為「德拉吉，留下來」的線上請願，在18日晚上時候已收集了超過10萬個簽名。以至反對黨過千名市政府和官員，聯署公開信，要求德拉吉留下來。數百名市民和政客也在羅馬、米蘭和其他城市參加了支持德拉吉的集會。

德拉吉並非政治家，沒有黨籍。2021年在前總理孔特（Giuseppe Conte）辭職後，德拉吉獲邀組建新政府，並組建了一個奇特，政治橫跨左右，包括民粹政黨的執政聯盟。

圖為7月18日，意大利羅馬有集會支持德拉吉，有大批市民等待簽名。（AP）

即使沒有五星運動的支持，德拉吉仍可在國會上獲得多數支持票通過改革。但他可能已對目前的政治狀況失去耐心，並非政客出生的他不擅長與聯盟夥伴們爭吵。

這次的危機發生在艱難時期，受俄烏戰事，疫情未平復等影響，能源價格上讓意大利國內受通脹困擾。而歐洲亦因英國及法國的政治動盪，德國前領導人默克爾（Angela Merkel）的缺席，群龍無首感覺仍在歐洲十分強烈。意大利亦需堅持實施歐盟要求的改革，以滿足2000億歐元疫情復甦援助的條件。