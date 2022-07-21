印尼總統7月25日至26日訪華　中方：兩國對雙方關係高度重視

中國外交部發言人華春瑩7月21日宣布，應國家主席習近平邀請，印度尼西亞共和國總統佐科維多多（Joko Widodo）7月25日至26日訪華。



印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）21日也表示，佐科維多多將訪問中國、日本和韓國3個國家，26日到北京，27日到東京，28日到首爾。

蕾特諾指，佐科維多多訪華期間會與習近平和中國總理李克強會晤。

中國外交部發言人汪文斌21日在例行記者會上表示，佐科總統是北京冬奧會後首位訪華的外國元首，中國也是佐科總統疫後首次東亞之行的首站，這充分體現了中印尼兩國對雙方關係的高度重視。

汪文斌指出，佐科維多多訪問期間，習近平主席將與對方舉行會談，李克強總理也將會見佐科總統，重點就雙邊關係及重大地區和國際問題深入交換意見。中方期待通過佐科總統此訪，進一步加強雙方戰略互信和務實合作，打造新時期發展中大國互利共贏的典範、共同發展的樣板、南南合作的先鋒。

他又指，佐科總統訪華時將與中國領導人就二十國集團（G20）峰會當面溝通，探討如何應對當前全球突出挑戰，展現發展中大國的團結協作，共同為提振世界經濟疫後發展注入更多正能量，為促進全球公平正義作出更多新貢獻。