印尼與中國爭議加劇　佐科維多多邀日本投資納土納群島

中國與印尼因納土納群島問題糾紛不斷升級，印尼總統佐科（Joko Widodo）到該片海域巡視後，1月10日邀請日本加大投資納土納群島。

1月10日，日本外長茂木敏充（左）和印尼外長雷特諾進行了會晤。（Reuters）

路透社1月10日報道，佐科維多多呼籲日本加大投資於其位於南海島嶼的漁業和能源業。印尼總統府在10日發表的聲明中說，佐科維多多在日本外交部長茂木敏充抵達雅加達進行訪問時，向日本發出邀請，建議日本到納土納群島進行投資。

日本是印尼的主要經濟合作夥伴國之一。雅加達地鐵項目就是由日本國際協力機構（JICA）牽頭，聯合包括東急、大林組、清水建設、三井住友、日本車輛在內的多家知名鐵路、工程、製造企業一同完成。

在這之前，佐科維多多1月8日剛剛前往該海域登島巡視，宣示主權。佐科對記者表示「我說過多次，納土納是我們的主權領土。對此沒有可討論的……我希望這一點是明確的」。

印尼軍方9日表示，中國海警船和漁船已經駛離納土納群島海域。印尼軍方發言人西斯利亞迪（Sisriadi）稱，「從我們飛機的觀察來看，它們（中國海警船與漁船）已經不在那裏了」，「他們在總統（佐科維多多）抵達納土納時就離開了。」

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不過，印尼海事安全局海上行動主任努沙瓦（Nursyawal Embun）表示，還有一艘中國海警船「HAIJING35111」仍在「印尼大陸架水域」。

近日印尼與中國在廖內省納土納群島的爭議有升級之勢，印尼空軍發言人法賈爾（Fajar Tri Rohadi）1月8日通報說，「我們派出了8艘艦船，派遣了8架戰機。我們的人員被告知，我們不是從事挑釁，而是捍衛我們的主權」。

與此同時，中國也派出多艘海警艦和海監船，防止印尼軍艦和公務船扣留中國漁船。中國海軍航空兵新近裝備的轟-6J轟炸機1月7日也出現在南海海域，被指威懾意味明顯。

2019年10月1日，慶祝中華人民共和國成立70周年大會上，中國最新轟-6N首次亮相。（VCG）

不過，中國外交部發言人耿爽1月8日「希望印尼保持冷靜」，稱中國和印尼不存在領土主權爭議，但雙方在南海部分海域存在海洋權益主張重疊。同時強調中國對南沙群島擁有主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權，這一立場符合國際法。

耿爽提到中國和印尼雙方也一直通過外交渠道就此保持着溝通，希望印尼方面保持冷靜，願同印尼方面繼續妥善處理分歧，維護好兩國關係和地區和平穩定大局。

印尼一名負責海洋事務的官員在雅加達向記者們指出印尼北部納吐納群島的位置。當地媒體報道稱，一些印尼漁民發現近日有一艘中國漁政船多次保護捕魚船隻進入印尼「專屬經濟海域」。（Reuters）

上一次中國和印尼之間的關係如此緊張是2016年。當時，印尼漁業部一艘巡邏船在納土納群島附近試圖攔截一艘涉嫌非法捕魚的中國漁船，卻因為一艘中國海警船出手干預，導致正被印尼方拖行的中國漁船在被中國海警船碰撞後得以逃脱。