烏克蘭｜土耳其官員：烏克蘭穀物出口協議7月22日簽署

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）的發言人卡林（Ibrahim Kalin）7月21日表示，俄羅斯、烏克蘭、土耳其、聯合國22日會簽署一項協議，讓烏克蘭恢復出口穀物。



卡林21日在Twitter發文指，各方22日會在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）簽署這項對全球糧食安全至關重要的穀物出口協議。

The grain export agreement, critically important for global food security, will be signed in Istanbul tomorrow under the auspices of President Erdoğan and UN Secretary General Mr. Guterres together with Ukranian and Russian delegations. — İbrahim Kalın (@ikalin1) July 21, 2022

埃爾多安的辦公室指，埃爾多安、聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）、以及俄羅斯和烏克蘭的官員會出席協議簽署儀式。

英國廣播公司（BBC）21日稱，這項協議的另一個目標是，促進俄羅斯經黑海（Black Sea）出口穀物和肥料。