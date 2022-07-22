烏克蘭｜土耳其官員：烏克蘭穀物出口協議7月22日簽署

撰文：房伊媚
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土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）的發言人卡林（Ibrahim Kalin）7月21日表示，俄羅斯、烏克蘭、土耳其、聯合國22日會簽署一項協議，讓烏克蘭恢復出口穀物。

卡林21日在Twitter發文指，各方22日會在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）簽署這項對全球糧食安全至關重要的穀物出口協議。

埃爾多安的辦公室指，埃爾多安、聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）、以及俄羅斯和烏克蘭的官員會出席協議簽署儀式。

英國廣播公司（BBC）21日稱，這項協議的另一個目標是，促進俄羅斯經黑海（Black Sea）出口穀物和肥料。

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