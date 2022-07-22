美國CIA局長：普京非常健康　為何他的舉手投足盡成外界焦點？

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns），在7月21日在出席一個智庫論壇上表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）「非常健康」，對外界盛傳普京身患重疾的傳聞一笑置之。



伯恩斯在出席科羅拉多舉行的一個智庫論壇上表示，他知道關於普京健康的傳言甚囂塵上，但稱沒證據顯示普京患重病，並笑說他看來「非常健康」。

這與英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）17日表示，對於普京身體狀況不佳，或會有人希望鏟除他的言論，「都是一廂情願的想法」相類似。普京並不如傳言中身患重病或甚麼的情況。

圖為7月19日，俄羅斯總統普京前往伊朗，與伊朗總統萊希和土耳其總統埃爾多安會面。（AP）

但是，外界對普京非常在意。他的一舉手一投足都讓人觸目，當他消失數天沒有公開活動，或任何的微細「不自然」行為，都會立刻成為外界對他身體健康激烈的、小報式的猜測。

美國有線新聞（CNN）評論，這是獨裁主義的特質，當一個國家的命運集中在一個人的身上時，都會有一種一旦領導人出現差錯會令國家大亂的情況。這有如韓國小報會對朝鮮領導人金正恩作出同樣的猜測，他身邊的幹部只要連續數天沒露臉，就會傳出被殺的消息——「死而復生」的新聞在朝鮮並不鮮見。

普京在過去二十年鞏固了權力，建立了一個由一個人所領導的組織。外國普遍視俄軍入侵烏克蘭為普京的一個人決定。因此，如果普京沒有明確的繼任者，外界會視俄羅斯總是距離全面爆發政治危機只有幾步之遙，並不奇怪。

圖為7月20日，普京與總理舒瓦洛夫出席莫斯科一個論壇。（AP）

可是，評論指出這說明外界對現今實際情況的不了解。一廂情願認為只要一個人——普京，在這世界舞台上消失，俄烏就會停戰，通貨膨漲就會消失，國際危機就得以解決，這顯然是幼稚的想法。

例如在戰爭發動至今，普京在戰場上的損失慘重並沒有引發，例如廣泛的示威，或大規模的士兵反抗。以致戰爭開始時出現的國民抗議活動，今天已幾乎沒再出現。西方國家對俄羅斯的制裁對俄羅斯經濟帶來傷害，但沒有「想像中」的具毀滅性。且對於普京的評價，如其國營的民調機構WCIOM調查結果是可信的，普京的支持度近月不跌反升。